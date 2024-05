Predsednica republike Nataša Pirc Musar je pokazala svoj razkošni talent in na Prevaljah v družbi bratov Piletič, Roka in Aneja, zapela priljubljeno pesem skupine Siddharta, vsi skupaj pa so za nastop poželi bučen aplavz.

Glasbenik Rok Piletič, sicer član nekdanjega dueta BQL, ki ga je tvoril s svojim mlajšim bratom Anejem, je pretekli konec tedna v rodnih Prevaljah priredil svoj prvi samostojni koncert, potem ko se je podal na samostojno glasbeno pot. Na odru se je nekdanji navezi bratov Piletič pridružila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in skupaj so izvedli pesem zasedbe Siddharta Ledena.

Posnetek izvedbe si lahko ogledate spodaj:

Poslušalci so bili glede na video, ki ga je delila stran Koroška čveka, z izvedbo tria in pojočo predsednico vidno zadovoljni, saj so jim namenili bučni aplavz. Kot so zapisali na Koroški čveki, je predsednica na noge spravila vso dvorano.

Pirc Musarjeva pa ni zapela prvič, zapela je tudi že na slovesnosti v predsedniški palači ob mednarodnem dnevu žensk 8. marca. Poleg pevskega talenta je predsednica že opravljala številne druge funkcije, bila je novinarka, odvetnica, poleg tega pa je tudi državna prvakinja v kegljanju in strastna motoristka.

Da je njegov koncert v Prevaljah obiskala predsednica, je na svojih družbenih omrežjih delil tudi pevec Rok Piletič, ki je ob tem zapisal: "Ne znate si predstavljati, kako je nastopati, ko v prvi vrsti gledaš prav posebno gostjo – predsednico Slovenije."

Oglejte si še: