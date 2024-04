Skladba Sonce, ki jo je Dermol predstavil kot prvo z albuma, je prva od 13 skladb, vse ostale pa bodo izšle letos jeseni. Nekdanji član in frontman poprockovske zasedbe Nude je skladbo posvetil svoji pokojni ženi Leontini, ki je za posledicami raka umrla 13. decembra 2016 pri 33 letih.

Kot je o svoji pokojni ženi dejal Dermol, je bila Leontina sonce njihovih življenj in žarek upanja, ko je bilo najtežje, tudi ko je bila na robu moči, je našla moč, da je bodrila vse ostale, naj verjamejo, da je vse mogoče.

"Vztrajala je do konca. Sonce je simbol ljubezni, ki vedno znova pride in nas objame, zadrži v objemu in greje, ne izpusti. In zavedanje, da sonce je, tudi kadar ga ni in ga ne vidimo, daje moč, da gremo naprej. Sonce je ljubezen. In kakor sonce, ki izgine, tudi vsi nam ljubi nikoli resnično ne izginejo, so del nas, naših življenj in spominov, zaradi njih ali celo prav zaradi njih smo, kakršni smo. Občutki in spomini ostanejo, ker je vse ostalo prah," je ob tem povedal Boštjan Dermol.

Pevec se zaveda, da tudi težki trenutki v življenju pridejo z odgovorom

"Ta odgovor bi želel prepustiti vsakemu, ki se o tem sprašuje. Nikakor ni enoznačen. In vsak ga razume po svoje. Meni se je razodel predvsem geometrijsko. Kot ničla ali črka O, kot krog, kjer je pot vanj in pot iz njega. Lahko krožiš kot hrček v kolesu, lahko se iz kroga izključiš, ga zapustiš, se vanj spet vrneš. Je nekaj, kar se vrti in ponavlja. Možnost. Končnost. Ne neskončna neskončnost, temveč poligon, v katerega vstopamo zavestno in ga lahko tudi po lastni volji zapustimo," je svoj prihajajoči album in njegovo ime orisal pevec Boštjan Dermol, ki se zaveda, da tudi težki trenutki v življenju pridejo z odgovorom. Foto: Tomaž Črnej

Kot je dodal, je Sonce skladba, ki govori o ljubezni, njeni vrednosti in neumrljivosti ter dobrih ljudeh, ki iščejo ljubezen v sebi, da bi jo delili z drugimi.

"Vrednost sonca spoznamo šele takrat, kadar izgine, ko ga ni. Enako velja za ljudi. Šele ko jih ni več, zazeva globoka vrzel, pred tem pa so bili samoumevni. Nič ni samoumevno, še najmanj ljudje v bližini in odnosi z njimi," je še povedal Dermol.

Boštjan Dermol, sicer nekdanji pevec glasbene skupine Nude, ki je bila ustanovljena leta 1993, je povedal, da je album nastajal tri leta. Po 30 letih pa se je Dermol odločil, da je napočil čas za njegov lasten izraz. "Želja po samostojnem albumu je tlela dolgo časa. Nikoli ni bilo prave priložnosti, a ker vsaka stvar potrebuje svoj čas in svoje pogoje, sem vesel, da se je to uresničilo," je še povedal pevec.

Skladbe za album so nastajale v celjskem studiu Sobica pri Tomažu Tropu. Snemali pa so ga v Ljubljani v studiu Kif Kif pri Žaretu Paku, ki je album tudi produciral. Na posnetku so sodelovali še Jure Lesar na akustični kitari, Jani Hace na bas kitari, Davor Klarič na klaviaturah in Gašper Peršl na bobnih. Dodatni aranžma in orkestracijo za godalni kvartet in orkester je napisal Leon Firšt. Za miks in master pa je poskrbel Janez Križaj v studiu Metro.

