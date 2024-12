Ne pretiravaj! Uživaj odgovorno!

Delaj trdno in uživaj zmerno – to sporočilo želijo v Kleti Brda kot družbeno odgovorno podjetje razširiti med ljudi tudi s pomočjo vrhunske alpske smučarke Ane Bucik Jogan. Na ta način želijo spodbuditi aktiven način življenja in tudi vrednote odgovornega uživanja vina, še posebej med mladimi, ki jim Ana predstavlja vzor in motivacijo.

Foto: Klet Brda

UŽIVAJ ZMERNO! MANJ JE VEČ.

V življenju nikoli ne pretiravaj. Spoštuj lokalno hrano in pijačo, pri tem pa uživaj zmerno in odgovorno. Klet Brda je prva slovenska vinska klet, pridružena organizaciji Wine in moderation, ki spodbuja k odgovornemu uživanju vina.

Poslanstvo programa "Wine in Moderation" je spodbujanje družbene odgovornosti v vinskem sektorju, zagotavljanje vseh potrebnih informacij vinskim strokovnjakom in orodja za odgovorno predstavitev vina ter navdihovati potrošnike, da uživajo vinu in njegovi kulturi na zdrav, pozitiven in družaben način.

Cilj je postati gibanje, ki med ljudmi, ki se odločijo piti in uživati vino kot del uravnotežene prehrane in življenjskega sloga, širi spoštovanje do vina kot kulturnega proizvoda.

ODGOVORNI DO VINA IN LJUDI!

Vino je del naše prehrane, kulture in zgodovine. Je pa obenem alkoholna pijača, zato je treba z njim ravnati odgovorno. Kot ena izmed večjih kleti v regiji aktivno spodbuja ODGOVORNO pitje vina.

TREZNI ZA VOLAN!

Varnost na cesti se začne s premišljenimi odločitvami, še preden sedemo za volan. Preden se odpravimo na zabavo ali druženje, je smiselno, da se vnaprej dogovorimo, kdo bo prevzel odgovornost voznika, ki bo ostal popolnoma trezen. Če take možnosti ni, je najboljša izbira, da pokličemo taksi, uporabimo javni prevoz ali si zagotovimo drugo obliko prevoza, ki ne vključuje vožnje pod vplivom alkohola.

Najvarnejše pravilo, ki se ga lahko držimo, je preprosto: voznik naj alkohola sploh ne uživa. Tudi majhne količine alkohola lahko vplivajo na naše reakcije, presojo in sposobnost obvladovanja vozila, kar povečuje tveganje za nesrečo.

Ohranjanje treznosti za volanom ni le odgovornost do sebe, temveč tudi do drugih udeležencev v prometu – pešcev, kolesarjev in sopotnikov. Ko se odločimo ostati trezni, prispevamo k varnejšim cestam in bolj sproščenemu vzdušju, saj vsi vedo, da bodo domov prišli varno.

Naj bo pravilo "trezni za volan" del vsakega druženja in praznovanja – ker je varnost vedno pomembnejša od trenutnega užitka.

VEM, KAJ PIJEM IN KAJ JEM.

Spajanje vina s hrano ni le prijetna kulinarična izkušnja, temveč tudi pomembno vpliva na to, kako naše telo predeluje alkohol. Ko uživamo vino skupaj s hrano, se upočasni resorpcija alkohola v krvni obtok, kar pomeni, da lahko uživamo v kozarcu vina in obenem ohranjamo večjo zbranost ter treznost.

Ob tem je ključno, da pri uživanju vina in hrane vedno ravnamo premišljeno in zmerno. Zmernost ni zgolj vodilo k odgovornemu odnosu do alkohola, temveč tudi ključ do popolnega uživanja v harmoniji okusov, ki jih vino in hrana ustvarita skupaj.

Pomembno je tudi, da izberemo kakovostne sestavine in vina, ki se med seboj dopolnjujejo. Naj bo to skrbno izbrana jed, ki poudari okus vina, ali vino, ki izpostavi posebne note jedi – prava kombinacija lahko ustvari nepozabno doživetje.

Spajanje vina in hrane je umetnost, ki nas spodbuja k boljšemu razumevanju, kaj jemo in pijemo, in nas navdihuje, da uživamo s polno mero odgovornosti in zavedanja.

OB VINU VODA. VEDNO.

Ob kozarcu vina vedno spijemo kozarec vode. S tem bomo zmanjšali možnost alkoholiziranosti ter preprečili dehidracijo in njene posledice. Voda naj bo za žejo, vino pa za užitek.

Foto: Klemen Razinger / Klet Brda

ZAVEDAJMO SE SVOJIH OMEJITEV.

Priporočena količina vina je do dve enoti dnevno za moške in do ene enoto dnevno za ženske. Ena enota pomeni en deciliter vina.

Foto: Klet Brda

*Minister za zdravje opozarja: uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!

Naročnik oglasnega sporočila je KLET BRDA, Z.O.O. DOBROVO.