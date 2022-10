Odštevamo: Söldnu zelena luč za smučarski uvod v sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihodnji konec tedna, 22. in 23. oktobra, se bo na ledeniku Rettenbach v Söldnu začela nova smučarska sezona. Foto: Sportida

Oba direktorja tekmovanj Markus Mayr (ženske) in Janez Hladnik (moški) sta skupaj s predstavnikom avstrijske smučarske zveze Mariom Reiterjem, z vodjem proge Isidorjem Grünerjem in direktorjem dirke Rainerjem Gstreinom prižgala zeleno luč za odprtje sezone svetovnega pokala naslednji teden 22. in 23. oktobra.

Kot vedno bo v soboto na programu Söldna veleslalomska tekma za ženske (10.00/13.05), nato bo v nedeljo sledila še moška tekma (10.00/13.00).