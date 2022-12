Ilka Štuhec je smukaško preizkušnjo v St. Moritzu v Švici končala na izjemnem drugem mestu. To so njene prve zmagovalne stopničke po skoraj štirih letih, kar pomeni, da sta bila menjava smučarske opreme in prevetritev spremljevalne ekipe zadetek v polno. Zmagala je Italijanka Sofia Goggia, ki si je na petkovem smuku poškodovala levo roko in je morala zvečer v Milanu pod nož, tretje mesto je osvojila Nemka Kira Weidle.

Zmagovalna trojka: drugouvrščena Ilka Štuhec, zmagovalka Sofia Goggia in Kira Weidle na tretjem mestu. Foto: Guliverimage

To je 20. smukaška zmaga za Sofio Goggia, ki so ji v petek po poškodbi leve roke v bolnišnici v Milanu v dlan vstavili vijake in ploščico in je danes nastopala s posebno opornico, prilepljeno na smučarsko palico, in 18. zmagovalne stopničke za Ilko Štuhec, ki je za vodilno v posebni smukaški razvrstitvi zaostala 43 stotink sekunde.

"Današnji občutek med vožnjo je bil kar divji. Napadala sem in marsikje me je odneslo iz idealne linije, tako da se nisem zavedala, da peljem dovolj hitro za stopničke. To je odraz samozavesti in tega, kar smo delali letos na treningih. Ne glede nato, kar se zgodi, napadam dalje in nesem s seboj hitrost. Stopničke po takem času mi res veliko pomenijo, vse, odkar sem videla zapis na tabli, sem začela jokati in še sedaj nisem povsem nehala," je po drugem mestu za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Štajerka.

Neustrašna Italijanka Sofia Goggia je le nekaj ur po posegu v Milanu odbrzela do svoje 20. smukaške zmage. Foto: Guliverimage Tako kot v petek je Štuhčeva nastopila s številko 18, a je bil njen nastop povsem drugačen. Zelo hitra je bila v zgornjem delu, ob prvem in drugem merjenju vmesnega časa je bila celo za sedem oziroma šest stotink hitrejša od najhitrejše danes. Nato je izgubila nekaj hitrosti, za malenkost zašla iz idealne linije, a je še vedno ohranila stik z vrhom razpredelnice ter zelo dobro izpeljala zaključne zavoje. Njen čas v cilju je prikazal 43 stotink sekunde zaostanka, kar je pomenilo drugi čas. Tega je obdržala do konca.

Nemka Kira Weidle je bila tretja (+0,52), na četrto mesto se je s številko 21 pognala Američanka Mikaela Shiffrin (+0,61), ki je ubranila mesto vodilne v seštevku zime.

Foto: Guliverimage

St. Moritz: kraj lepih spominov

Ilka Štuhec ima lepe spomine na St. Moritz. Na svetovnem prvenstvu leta 2017 je osvojila zlato kolajno v smuku, ki pa je potekal na progi Engiadina. To je bil njen prvi od dveh naslovov smukaške svetovne prvakinje.

Štuhčeva v smukaškem seštevku z osvojenimi 192 točkami zdaj zaseda odlično tretje mesto. Pred slovensko šampionko sta le zmagovalka treh smukov v tej sezoni Goggia (380 točk) in Švicarka Corinne Suter (218). Slovenka je bila na obeh smukih v Kanadi peta.

Foto: Guliverimage

Skoraj štiri leta brez zmagovalnega odra

32-letna Ilka Štuhec že dolgo ni okusila slasti zmagovalnega odra. Februarja 2019 je v Areju na Švedskem osvojila svoj drugi naslov svetovne smukaške prvakinje, v svetovnem pokalu pa na zmagovalni oder nazadnje stopila 19. januarja 2019, ko je bila na smuku v Cortini d'Ampezzo tretja. Prvič so jo za svetovno prvakinjo v smuku okronali prav v St. Moritzu leta 2017, a na nekoliko spremenjeni progi, kot so jo smučarke prepeljale danes.

St. Moritz, smuk (Ž): 1. Sofia Goggia (Ita) 1:28,85

2. Ilka Štuhec (Slo) +0,43

3. Kira Weidle (Nem) +0,52

4. Mikaela Shiffrin (ZDA) +0,61

5. Cornelia Hütter (Avt) +0,75

6. Nina Ortlieb (Avt) +0,81

7. Mirjam Puchner (Avt) +1,04

8. Elena Curtoni (Ita) +1,16

9. Joana Hählen (Švi) +1,29

10. Jasmine Flury (Švi) +1,32 Vrstni red v svetovnem pokalu: : 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 475 točk

2. Sofia Goggia (Ita) 425

3. Wendy Holdener (Švi) 366

4. Petra Vlhova (Slk) 340

5. Corinne Suter (Švi) 318

6. Sara Hector (Šve) 247

7. Elena Curtoni (Ita) 226

8. Lara Gut-Behrami (Švi) 223

9. Anna Swenn-Larsson (Šve) 220

10. Marta Bassino (Ita) 215

...

14. Ilka Štuhec (Slo) 194

18. Ana Bucik (Slo) 138

50. Neja Dvornik (Slo) 36 Smukaški seštevek svetovnega pokala : 1. Sofia Goggia (Ita) 380 točk

2. Corinne Suter (Švi) 218

3. Ilka Štuhec (Slo) 192

4. Elena Curtoni (Ita) 186

5. Nina Ortlieb (Avt) 178

