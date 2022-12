V zahtevnih razmerah dvojna italijanska zmaga, Ilka Štuhec za deseterico

Zmagovalka tretjega smuka za svetovni pokal v St. Moritzu je Italijanka Elena Curtoni. Na zmagovalnem odru sta se ji po sprinterski smukaški preizkušnji, ki je potekala v zahtevnih razmerah, v sneženju in slabi vidljivosti, pridružili rojakinja Sofia Goggia, ki si je med nastopom poškodovala dlan, in Švicarka Corinne Suter. Ilka Štuhec, ki je bila na prvih dveh smukih peta, je bila 12. V soboto bo v Švici klasični, dolg smuk.

Tekmo v St. Moritzu so zaznamovale zahtevne razmere. Zaradi sneženja in slabše vidljivosti so smuk precej skrajšali, tako da so bile tekmovalke v cilju že po dobri minuti. Odlično je ugodno številko 2 izkoristila Elena Curtoni in nadaljevala italijansko smukaško zmagoslavje v tej sezoni.

Elena Curtoni je zmagovalka sprinterskega smuka v St. Moritzu. Foto: Guliverimage Na prvih dveh smukih je namreč zmagala njena rojakinja Sofia Goggia, pred nastopom katere je bila tokrat vsaj petminutna prekinitev. Goggia je v cilj sprinterskega smuka prišla z 29 stotinkami zaostanka za vodilno rojakinjo, zasedla drugo mesto in ostala vodilna smukačica sezone. Njen nastop je imel grenak priokus, saj si je na progi poškodovala roko, po koncu tekme so ji obvezali dlan, čakajo jo zdravstveni pregledi.

Na tretjem mestu je z zaostankom +0.73 Švicarka Corinne Suter. Za Curtonijevo je to druga smukaška zmaga v karieri, leta 2020 je slavila na smuku v Banskem.

Kako resna je poškodba Sofie Goggie? Foto: Guliverimage

Štuhčeva iztržila 12. mesto

Štuhčeva je po dveh petih mestih v Lake Louisu tokrat končala za prvo deseterico. Za Curtonijevo je zaostala slabo sekundo in pol (+1.47) in zasedla 12. mesto, od stopničk jo je ločilo 74 stotink. Štajerka ostaja peta smukačica sezone.

V St. Moritzu bo v soboto na sporedu še en smuk, vremenska napoved je precej bolj optimistična, tako da naj bi tekmovalke dočakale "pravi", daljši smuk.

V nedeljo bo tu še superveleslalom.