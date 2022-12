V Val Gardeni kar nekaj senzacij, na vrhu pa vse po starem

V petek je bil moški superveleslalom v dolini Gardena v Dolomitih zaradi sneženja in slabe vidljivosti odpovedan, dan pozneje pa se je vreme usmililo smukačev. Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je v sončnem vremenu proslavljal že tretjo smukaško zmago v tej sezoni, na stopničke sta se povzpela še francoski veteran Johan Clarey in presenetljivo Italijan Mattia Casse. Za senzacijo dneva je s šestim mestom (in štartno številko 61!) poskrbel Francoz Cyprien Sarrazin. Miha Hrobat je rešil slovensko čast z 19. mestom.

V Val Gardeni je bila jubilejna 100. tekma za svetovni pokal. Foto: Reuters Gostitelji so spravili pod streho jubilejno 100. tekmo za svetovni pokal v Val Gardeni. Najboljši je bil Aleksander Aamodt Kilde, ki je tako proslavljal že tretjo zmago v tej sezoni. Drugo mesto je osvojil 41-letni Francoz Johan Clarey, na stopničke se je presenetljivo uvrstil še Italijan Mattia Casse, ki je s štartno številko 27 za vodilnim Norvežanom zaostal le 42 stotink sekunde. To so njegove prve stopničke v karieri.

Festival senzacij sta dopolnila četrtouvrščeni Francoz Adrien Theaux, ki je nastopil s številko 32, ter njegov rojak Cyprien Sarrazin. Na progo se je podal med zadnjimi, imel je številko 61, a je nato postavil šesti najhitrejši rezultat! To je njegov prvi rezultat na tekmah svetovnega pokala med najboljšo deseterico.

Na stopničkah so se znašli Francoz, Norvežan in Italijan. Foto: Reuters

Švicar Marco Odermatt prvič v tej sezoni ni končal tekme med najboljšimi tremi. Osvojil je sedmo mesto, ki si ga je delil z Američanom Travisom Ganongom. Je pa Švicar (636 točk) še naprej vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, najbližji zasledovalec Kilde (525) pa se mu je približal na 111 točk.

Miha Hrobat se je izkazal s predstavo v Val Gardeni. Uvrstil se je med najboljših 20. Foto: Reuters Slovenske barve sta zastopala Martin Čater (številka 30) in Miha Hrobat (31). Celjan se ni zavihtel med dobitnike točk, Hrobat pa je rešil slovensko čast v Val Gardeni z 19. mestom. Ko je prišel v cilj, se je spogledoval z najboljšo uvrstitvijo na tekmah za svetovni pokal, saj je bil 14., pozneje pa ga je prehitelo še pet tekmovalcev. Za zmagovalcem je zaostal 1,55 sekunde, le dve stotinki pa je na primer počasnejši od Švicarja Beata Feuza.

Trener slovenskih smukačev Grega Koštomaj je prepričan, da je Hrobat na pravi poti in da se bo izkazal tudi v Bormiu, kjer bosta smuk in superveleslalom sporedu 28. in 29. decembra. "Lahko vidimo, kako je širok moški smukaški vrh. Kriechmayer, ki je zmagal v četrtek, danes ni bil niti v točkah."

"Vsi vemo, da nisem najboljši na lažjih ravninskih delih, zato sem vesel tega rezultata. Vesel sem, da sem popravil ravninski del in sedaj bo še boljše v Bormiu. V četrtek sva s serviserjem mogoče izbrala napačne smuči, kar se je na kratki progi še dodatno poznalo, danes so bili v ospredju povsem drugi smučarji," je dejal Hrobat.

Svetovni pokal za moške se bo po sobotnem smuku nadaljeval z dvema klasičnima veleslalomoma – v nedeljo in ponedeljek. Žan Kranjec in tekmeci bodo smučali na Gran Risi v Alti Badii, torej v sosednji dolini v Dolomitih.

Val Gardena, smuk, sobota (M):



1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 2:02,35

2. Johan Clarey (Fra) +0,35

3. Mattia Casse (Ita) +0,42

4. Adrien Theaux (Fra) +0,67

5. James Crawford (Kan) +0,69

6. Cyprien Sarrazin (Fra) +0,87

7. Marco Odermatt (Švi) +0,92

7. Travis Ganong (ZDA) +0,92

9. Jared Goldberg (ZDA) +1,05

10. Adrian Smiseth Sejersted (Nor) +1,15

...

19. Miha Hrobat (Slo) +1,55

45. Martin Čater (Slo) +2,35



Vrstni red v svetovnem pokalu:



1. Marco Odermatt (Švi) 636 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 525

3. Matthias Mayer (Avt) 268

4. Vincent Kriechmayr (Avt) 252

5. Lucas Braathen (Nor) 215

6. Johan Clarey (Fra) 198

7. James Crawford (Kan) 191

8. Manuel Feller (Avt) 175

9. Alexis Pinturault (Fra) 162

10. Henrik Kristoffersen (Nor) 145

...

12. Žan Kranjec (Slo) 140

39. Martin Čater (Slo) 40

52. Štefan Hadalin (Slo) 29

54. Miha Hrobat (Slo) 27



Smukaški seštevek svetovnega pokala:



1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 345 točk

2. Marco Odermatt (Švi) 256

3. Johan Clarey (Fra) 183

4. Matthias Mayer (Avt) 182

5. Vincent Kriechmayr (Avt) 169

...

27. Miha Hrobat (Slo) 27

30. Martin Čater (Slo) 20