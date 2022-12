Tekma v Val Gardeni bi se morala začeti ob 11.45, a že 15 minut pred predvidenim začetkom je žirija znova zasedala in se zaradi neugodnih pogojev – gosta megla in novozapadli dneg -, ki so onemogočali varno izvedbo, odločila za odpoved.

Na nekaterih delih je čez noč zapadlo več kot 25 centimetrov snega, ki so ga od 2. ure zjutraj odstranjevali s proge. Foto: Guliverimage

Unfortunately, today's super-G had to be canceled due to the fog. Tomorrow's downhill will take place regularly! We thank all the helpers who have worked tirelessly on the course!https://t.co/svoxDDNwhP#skiworldcupvalgardena #saslong #valgardena2029 @fisalpine pic.twitter.com/RLCBL1xuOc