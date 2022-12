V Beaver Creeku v ZDA je Norvežan Aleksander Aamodt Kilde dobil drugi moški superveleslalom te sezone. Kildeju sta družbo na odru za zmagovalce delala Švicar Marco Odermatt in Francoz Alexis Pinturault. Martin Čater je za zmagovalcem zaostal 1:81 in zasedel 22. mesto, Miha Hrobat pa danes ni startal.

Aleksander Aamodt Kilde je tako v dveh dneh osvojil dve zmagi, potem ko je v Beaver Creeku v soboto zmagal na smuku. S tem je ponovil dosežek rojaka Aksla Lunda Svindala, ki je takšen dvojček zmag v Beaver Creeku vknjižil leta 2008. To je njegova že četrta zmaga v Beaver Creeku, več jih imata na tem prizorišču le Avstrijec Hermann Maier in rojak Svindal, šest.

Kilde je vpisal 16. zmago v svetovnem pokalu, osmo superveleslalomsko.

Na prvih dveh mestih sta bila tekmovalca, ki se v tej sezoni izmenjujeta na odru za zmagovalce. Švicar Marco Odermatt, ki je dobil uvodni moški superveleslalom v Lake Louisu, je na drugem mestu zaostal dve desetinki sekunde, tretje mesto je pripadlo Francozu Alexisu Pinturaultu, ki je bil desetinko počasnejši ter je po osmih letih znova na stopničkah na superveleslalomih v Beaver Creeku, kjer je bil leta 2014 prav tako tretji.

Po dveh superveleslalomih sta na vrhu seštevka izenačena Kilde in Odermatt, ki si delita 180 točk.

Odermatt, ki je bil na vseh petih izpeljanih tekmah v tej sezoni na stopničkah, je sicer pred tekmama v Val d'Iseru ohranil mesto vodilnega v skupnem seštevku s 420 točkami, Kilde (380 točk) na drugem mestu jih ima 40 manj.

Na uvodnih petih moških tekmah sezone 2022/23 sta bila zgolj dva zmagovalca. Odermatt je zmagal na uvodnem veleslalomu v Söldnu, Kilde je nato slavil na smuku v Lake Louisu, na katerem je bil Odermatt tretji. Odermatt je zmagal na superveleslalomu v Lake Louisu pred Kildejem, ki je zmagal na obeh tekmah v Beaver Creeku, Odermatt pa je bil drugi.

Oba Slovenca sta imela slabše startno izhodišče. Martin Čater je startal kot 39. ter se na še četrti tekmi po vrsti prebil med dobitnike točk, najvišje v tej sezoni je sicer posegel z 20. mestom na superveleslalomu v Lake Louisu.

"V določenih zavojih si bo treba upati malce več"

"Še ena podobna uvrstitev. Očitno sem konstanten, a konstanten tu nekje vmes. Sem sicer vsaj na boljši strani top 30. Če pogledam celotno Ameriko, je bilo nekaj dobrih odsekov, nekaj dobrega smučanja, a v celoti malo slabše od željenega. Z rezultati sem tako deloma zadovoljen, saj očitno je prisotna neka hitrost. V določenih zavojih pa si bo treba upati malce več. Sem optimističen za naprej, predvsem za Val Gardeno, ki mi ni nikoli šla, a se mi zdi, da imam trenutno boljšo hitrost in se že veselim naslednjih tekem," iz Združenih držav Amerike sporoča Čater.

Miha Hrobat, ki je v soboto na smuku ostal brez uvrstitve med najboljših 30 in bi moral startati kot 54., danes ni nastopil.

Trener Grega Koštomaj ocenjuje: "Še ena solidna uvrstitev za Martina, 22. mesto. Glede na vse stanje, ki smo ga imeli ta teden, je to en spodbuden rezultat. Bo pa v prihodnje moral Martin malenkost več tvegati v svojih vožnjah za še boljši rezultat. Danes so zadnje številke imele prednost in dalo se je iztržit več. A glede na bolezen je to povsem solidno. V Ameriki je bil na vseh tekmah vsaj eden v točkah. Ne bom rekel, da sem zadovoljen, a daje optimizem za nadaljevanje sezone, da v Evropi iztržimo še kaj več."

Karavana se bo preselila v Evropo, kjer bosta konec prihodnjega tedna v Val d'Iseru na sporedu drugi moški veleslalom in prvi slalom.

Izidi: 1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:10,73

2. Marco Odermatt (Švi) 1:10,93 +0,20

3. Alexis Pinturault (Fra) 1:11,03 +0,30

4. Gino Caviezel (Švi) 1:11,28 +0,55

5. Atle Lie McGrath (Nor) 1:11,30 +0,57

6. Raphael Haaser (Avt) 1:11,47 +0,74

7. Lucas Braathen (Nor) 1:11,52 +0,79

8. Romed Baumann (Nem) 1:11,53 +0,80

9. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:11,54 +0,81

10. Matthias Mayer (Avt) 1:11,76 +1,03

...

22. Martin Čater (Slo) 1:12,54 +1,81

...

- ni nastopil: Miha Hrobat (Slo) Vrstni red v svetovnem pokalu: Skupno:

1. Marco Odermatt (Švi) 420 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 380

3. Matthias Mayer (Avt) 186

4. Vincent Kriechmayr (Avt) 152

5. Daniel Hemetsberger (Avt) 142

6. Romed Baumann (Nem) 112

7. James Crawford (Kan) 110

8. Alexis Pinturault (Fra) 93

. Matthieu Bailet (Fra) 93

10. Lucas Braathen (Nor) 86

...

12. Žan Kranjec (Slo) 80

25. Martin Čater (Slo) 40

35. Štefan Hadalin (Slo) 29

52. Miha Hrobat (Slo) 15

... Posebni seštevek discipline, superveleslalom:

1. Marco Odermatt (Švi) 180 točk

. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 180

3. Matthias Mayer (Avt) 86

4. Alexis Pinturault (Fra) 82

5. Vincent Kriechmayr (Avt) 79

...

21. Martin Čater (Slo) 20

...

Smučarji so včeraj v Beaver Creeku nastopili v smuku. Druge zmage v tej sezoni se je v spremenljivih vremenskih razmerah razveselil 30-letni Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki je za šest stotink sekunde prehitel Švicarja Marca Odermatta.

Martin Čater je kot edini slovenski tekmovalec osvojil točke. Za zmagovalcem je kljub slabemu počutju zaostal slabi dve sekundi, kar je zadostovalo za 21. mesto. Miha Hrobat in Nejc Naraločnik sta bila prepočasna in se nista znašla na seznamu dobitnikov točk.

