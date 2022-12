Brkati Norvežan ostaja smukaški kralj, Čater najhitrejši Slovenec

Martin Čater je nastopil s številko 21 in za zmagovalcem zaostal sekundo in 79 stotink.

Martin Čater je nastopil s številko 21 in za zmagovalcem zaostal sekundo in 79 stotink. Foto: Guliver Image

Potem ko so zaradi močnega vetra in sneženja v petek organizatorji morali odpovedati moški smuk, pa se je vreme dan pozneje le usmililo specialistov za hitre discipline v Beaver Creeku. Druge zmage v tej sezoni se je razveselil Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki je za šest stotink sekunde prehitel Švicarja Marca Odermatta. Martin Čater je kot edini slovenski tekmovalec osvojil točke. Za zmagovalcem je zaostal slabi dve sekundi, kar je zadostovalo za 21. mesto. Miha Hrobat in Nejc Naraločnik sta bila prepočasna in se nista znašla na seznamu dobitnikov točk.

V petek je bilo vodstvo svetovnega pokala v alpskem smučanju prisiljeno odpovedati že deveto tekmo na začetku te sezone. Pri šestih odpovedih je bil razlog pomanjkanje snega, dveh ženskih in dveh moških smukih v Zermattu oziroma Cervinii ter pri obeh paralelnih veleslalomih v Lech/Zürsu. Ljubitelji smuka so v soboto v Beaver Creeku le lahko prišli na svoj račun.

Aleksander Aamodt Kilde je postavil najboljši čas na sobotnem smuku v Kanadi. Foto: Reuters

Drugi smuk v tej sezoni je odprl Nemec Romed Baumann, ki je hitro izgubil vodilni polžaj. Prehitel ga je Kanadčan James Crawford in se na veselje domačih ljubiteljev smuka podal na zmagovalni oder. Njegov rezultata sta izboljšala le dva tekmovalca, ki sta bila tokrat razred zase. Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, zmagovalec obeh smukov za svetovni pokal v tej sezoni, je s številko 6 postavil najboljši rezultat. Kot edini se mu je resneje približal Švicar Marco Odermatt. Za Skandinavcem je zaostal šest stotink sekunde, preostali tekmovalci pa so bili za več kot sedem desetink sekunde počasnejši.

Nastopili so trije Slovenci. Kot edini se je do točk dokopal Martin Čater. Osvojil je 21. mesto. Miha Hrobat je z zaostankom okrog treh sekund zaostal za 40 tekmovalci, seznam dobitnikov točk, Nejc Naraločnik pa je zaostal za prav vsemi tekmeci, ki so prismučali do konca in zasedel 60. mesto.

Beaver Creek, smuk (M), rezultati: