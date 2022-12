Prebujena Ilka Štuhec še enkrat le korak od stopničk

Tudi na na drugem smuku sezone se je zmage razveselila Italijanka Sofia Goggia, ki je dosegla že svojo peto zmago v Lake Louisu, skupno pa 19. v svetovnem pokalu. Tudi lani je 30-letna Italijanka dobila oba smuka v Lake Louisu. S 14 smukaškimi zmagami je postala najuspešnejša italijanska smukačica, pred njo je med azzurri le še Dominik Paris s 17 smukaškimi zmagami. S številko 26 se je na drugo mesto prebila Avstrijka Nina Ortlieb, ki je za Italijanko zaostala 34 stotink sekunde. Še tri stotinke več pa je zaostala Švicarka Corinne Suter, ki je bila tudi v petek na drugem mestu.

Sofia Goggia je dosegla svojo 19. zmago v svetovnem pokalu. Foto: Reuters

S številko 17 se je po progi v Lake Louisu podala Ilka Štuhec, ki je tako kot v petek skozi progo stopnjevala svoj nastop in pridobivala na času. Na koncu je za Italijanko zaostala za 96 stotink sekunde, kar jo je pripeljalo na peto mesto, ki si ga je razdelila z Avstrijko Mirjam Puchner. Od odra za zmagovalke jo je na koncu ločilo 36 stotink sekunde.

Ilka Štuhec je tako znova dokazala, da sodi v sam smukaški vrh. Na obeh smukih, ki so jih izpeljali v Lake Louisu, se je prebila v najboljšo peterico, z dvema uvrstitvama na peto mesto je peta tudi v posebnem smukaškem seštevku. Za primerjavo, lani je v Lake Louisu denimo pristala na 16. in 20. mestu, na superveleslalomu pa je ostalo brez uvrstitve.

"Z današnjo vožnjo nisem najbolj zadovoljna, saj sem v zadnjih dneh kakšen del proge odpeljala tudi boljše. Rezultat na koncu pa je čisto soliden, nekaj je bilo tudi odvisno od vetra. Včasih je bil, včasih ne, ampak to je šport na prostem, nimamo kaj. Po včerajšnjem rezultatu ne bom ravno rekla, da sem zelo razmišljala o stopničkah, ampak bila sem peta z relativno majhnem zaostankom in ne najboljšo vožnjo. Že pred smukoma sem bila zelo zadovoljna z opremo, ampak sedaj to tudi vsi vedo. Tukaj nimam kaj za reči, smučem zaupam in sem zelo sproščena. Za jutri ne vem, kaj naj pričakujem, ampak v duhu te sproščenosti mislim, da lahko super odsmučam, kaj pa bo to pomenilo rezultatsko, bomo pa videli," je po koncu dejala Štuhčeva.

V nedeljo bo v Lake Louisu (19.00) na sporedu še superveleslalom. Čeprav je Kanado izpustila Američanka Mikaela Shiffrin še naprej ohranja mesto vodilne v razvrstitvi svetovnega pokala z 265 točkami. Goggia, ki ima 200 točk, bi Američanko lahko prehitela že v nedeljo, ob novi zmagi v Lake Louisu.