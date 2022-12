V živo: Goggia upravičila vlogo favoritke, Ilka tik za stopničkami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred šestimi leti je v Lake Louisu Ilka Štuhec prvič zmagala, po treh slabših sezonah je zdaj zelo zadovoljna tudi s petim mestom. Foto: Guliver Image V prejšnji zimi je bila Ilka Štuhec 21. smukačica svetovnega pokala. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku je gotovo sposobna več. Poleti je zamenjala smuči, dobro trenirala, veliko so obetali že treningi v Lake Louisu. In na prvem od dveh smukov v kanadskem Skalnem gorovju je boljšo formo kot v prejšnji sezoni tudi potrdila. Imela je celo najvišjo hitrost (130 kilometrov na uro). Z zelo dobrim spodnjim drsalnim delom je s številko 28 v cilj prismučala na petem mestu. Za vodilno Sofio Goggio je zaostala 42 stotink. Če bo ostala peta, bo to njena najboljša uvrstitev po letu dni (lani decembra je bila peta v Val d`Iseru). V prejšnjih dveh sezonah je bil med pet samo dvakrat.

Lake Louise, smuk, ženske:

Italijanki Sofii Goggii se nasmiha 18. zmaga v svetovnem pokalu oziroma 13. v smuku. A razplet pri vrhu je zelo tesen, saj je vsega štiri stotinke pred Švicarko Corinne Suter in šest pred Avstrijko Cornelio Hütter. Veliko pozornosti je bila deležna še Nina Ortlieb. Avstrijka je bila namreč najhitrejša na dveh treningih v Lake Louisu, potem ko je zaradi poškodbe izpustila celotno minulo sezono. Na tekmi ni smučala tako natančno in je z zaostankom 95 stotink na šestem mestu.

V soboto bo v Lake Louisi še en smuk, v nedeljo pa sledi še superveleslalom. Predvidoma so na tem prizorišču v Kanadi tekme svetovnega pokala zadnjič.