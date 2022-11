Ilka pridobiva samozavest. Naj se ponovi 2. december 2016!

Po štirih tekmah v tehničnih disciplinah prihajajoči konec tedna sezono začenjajo še smučarke v hitrih disciplinah, ki sta jim odpadla uvodna smuka v Zermattu. Med njimi je seveda tudi Ilka Štuhec. "Pridobivam samozavest. Vedno več je dobrih zavojev in vse skupaj se vpisuje v mojo podzavest." V petek in soboto, ko bosta v Lake Louisu dva smuka, bo minilo natanko šest let od njenih prvih dveh zmag.

Za 32-letno Ilko Štuhec bo to 12. sezona svetovnega pokala, v kateri želi sebi in drugim dokazati, da je še sposobna uvrstitev v sam svetovni vrh. V pretekli zimi je bila 21. v smukaškem seštevku, pet let pa mineva, odkar je osvojila mali kristalni globus v tej disciplini. V napovedih ostaja previdna, vendarle od njenih zadnjih stopničk v svetovnem pokalu minevajo že skoraj štiri leta (Cortina d`Ampezzo januarja 2019) oziroma mesec manj od njene druge zlate kolajne na svetovnih prvenstvih, ko je februarja 2019 drugič postala svetovna prvakinja v smuku.

Ilka Štuhec ima v svetovnem pokalu devet zmag, od tega pet v smuku. Foto: Guliver Image Lake Louise v kanadskem Skalnem gorovju je sicer njen srečni kraj, saj je tu dosegla svoji prvi dve od skupaj petih smukaških zmag v svetovnem pokalu. To je bilo 2. in 3. decembra 2016. "V Lake Louisu si želim predvsem, da bi bila sproščena. Da smučam, kot sem sposobna. Potem pa bomo videli, kam me to lahko pripelje," je pred prvimi tekmami nove sezone povedala Ilka. Smuka bosta ta petek in soboto (ob 20.00 po srednjeevropskem času), torej prav 2. in 3. decembra. V nedeljo bo nato v tem smučarskem središču sredi narodnega parka Banff še superveleslalom.

Lani je vse tri tekme (dva smuka in superveleslalom) v Lake Louisu dobila Sofia Goggia. Italijanka je s štirimi zmagami z devetih smukov pretekle zime osvojila mali kristalni globus v smuku. Ilka Štuhec je bila 21. smukačica zime.

Ilko Štuhec in tekmice predvidoma prvi trening čaka v torek. Če je le ne bo dekletom zagodlo vreme, kot jo je že pretekli konec tedna alpskim smučarjem. Tem je zaradi sneženja in slabe vidljivosti odpadel petkov smuk v Lake Louisu. Za ta teden je vremenska napoved še bolj neprijetna: sredi tedna sneg, konec tedna pa temperature do 20 stopinj Celzija pod ničlo.

Na zadnji tekmi pretekle zime je bila Mariborčanka 14. To je bil smuk v Meribelu, kjer bo to zimo svetovno prvenstvo. Ilka je že dvakrat osvojila naslov svetovne prvakinje v smuku. Foto: Guliver Image

Mariborčanka je v Lake Louise prispela že v nedeljo. Je pa v Kanadi že dober teden, saj je v preteklih dneh trenirala dobrih 100 kilometrov bližje Calgaryju, v smučarskem središču Nakiska. Iz njene ekipe sporočajo, da so jo tam pričakali zelo spremenljivi pogoji, ki pa jih je izkoristila za raznovrsten in kakovosten trening ter prepotrebno pridobivanje samozavesti. "Trening v Nakiski lahko z eno oceno opišem kot pester. Imeli smo veliko različnih pogojev in različnih temperatur. Od plus 5 do minut 25 stopinj. Z zadnjim delom priprav na sezono sem zadovoljna. Videlo se je, da pridobivam samozavest. Vedno več je dobrih zavojev in vse skupaj se vpisuje v mojo podzavest."