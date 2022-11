Dvojno slavje v Killingtonu, poraz Američanke, Ana Bucik tik za najboljšimi

Švedinja Anna Swenn Larsson in Švicarka Wendy Holdener sta zmagovalki slaloma za svetovni pokal v Killingtonu. Vodilna po prvi vožnji Američanka Mikaela Shiffrin je na koncu osvojila peto mesto (+0,59) in tako prvič po letu 2016 ni slavila na slalomih v Killingtonu. Odlično je svoje delo znova opravila Ana Bucik, ki je osvojila sedmo mesto (+0,71), Neja Dvornik pa je slalom sklenila na 19. mestu (+1,74).

Alpske smučarke so se po sobotnem veleslalomu danes v Killingtonu pomerile še v slalomu za svetovni pokal. V razburljivi finalni vožnji sta se na koncu skupne zmage veselili Švedinja Anna Swenn-Larsson, ki je bila po prvi vožnji peta, in Švicarka Wendy Holdener, ki je na vrh skočila iz drugega mesta. Za obe je bila to prva slalomska zmaga v karieri v svetovnem pokalu, še posebej čustvena je bila po zmagi Švicarka, za katero je bila to prva zmaga, potem ko je pred tem že tridesetkrat stala na odru za zmagovalke. Do premierne zmage pa je prišla tudi Swenn-Larssonova, ki je Švedski priborila prvo slalomsko zmago po 10. januarju 2017, ko je bila v slalomu v Flachauu najboljša Frida Hansdotter.

Zmagovalki Anna Swenn-Larsson in Wendy Holdener ter tretja Katharina Truppe. Foto: Guliverimage

Tretje mesto je na koncu pripadlo Avstrijki Katharini Truppe (+0,22). Vodilna po prvi vožnji Američanka Mikaela Shiffrin je v drugo zaostala in je na koncu osvojila peto mesto (+0,59). Američanka je sicer pred tem dobila prav vseh dosedanjih pet slalomskih tekem na tem prizorišču tekem svetovnega pokala na severovzhodu ZDA. Shiffrinova je v finalu v zgornjem delu še držala stik s tekmicama, nato pa je izgubila boj za stopničke. Shiffrinova je na prizorišču v Vermontu naskakovala tudi okroglo 50. zmago v disciplini.

Še na tretjem slalomu do točk dve Slovenki

Tudi na tretjem slalomu po vrsti sta v finalu nastopili obe slovenski predstavnici. Za novo dobro slovensko uvrstitev je poskrbela Ana Bucik, ki je v drugi vožnji zadržala sedmo mesto, ki ga je zasedala že po polovici preizkušnje. Bucikova je na koncu za 71 stotink zaostala za zmagovalkama. "Bila je zelo zanimiva tekma. V prvem teku je bilo enostavno smučati. Imela sem občutek da dovolj napadam, a bi se dalo še precej bolj, kar so pokazale ostale punce. V drugem teku mislim, da sem se kar dobro borila, res ni bilo enostavno. Na koncu je nekaterim uspela boljša vožnja, a tudi moja ni bila slaba. Nekako sem lahko zadovoljna, vidim, da sem blizu, a vedno nekaj malega zmanjka. Na naslednjih tekmah bo treba še nekaj dodati," je po koncu dejala Bucikova.

Do točk je z 19. mestom (+1,74) prišla tudi Neja Dvornik. "Čeprav je bilo na trenutke res težko smučati in je bila prava borba, sem z 19. mestom izredno zadovoljna. Na splošno je bil november tekmovalno zelo uspešen, sploh v slalomu. Tako da grem zadovoljna domov," pa je po koncu dejala 21-letna Dvornikova.

Killington, slalom (Ž), končni vrstni red: 1. Wendy Holdener (Švi) 1:42,97 50,56 52,41

. Anna Swenn-Larsson (Šve) 1:42,97 50,73 52,24

3. Katharina Truppe (Avt) 1:43,19 +0,22 51,38 51,81

4. Petra Vlhova (Slk) 1:43,41 +0,44 50,66 52,75

5. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:43,56 +0,59 50,35 53,21

6. Maria Therese Tviberg (Nor) 1:43,66 +0,69 51,80 51,86

7. Ana Bucik (Slo) 1:43,68 +0,71 51,35 52,33

8. Franziska Gritsch (Avt) 1:43,70 +0,73 53,53 50,17

9. Leona Popović (Hrv) 1:43,86 +0,89 51,62 52,24

10. Sara Hector (Šve) 1:44,07 +1,10 51,96 52,11

...

19. Neja Dvornik (Slo) 1:44,71 +1,74 52,85 51,86

... Svetovni pokal, razvrstitev:

Skupno:

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 265 točk

2. Wendy Holdener (Švi) 240

3. Petra Vlhova (Slk) 220

4. Anna Swenn-Larsson (Šve) 180

5. Sara Hector (Šve) 167

6. Thea Louise Stjernesund (Nor) 104

7. Lena Dürr (Nem) 103

8. Katharina Liensberger (Avt) 101

9. Lara Gut-Behrami (Švi) 100

10. Ana Bucik (Slo) 96

...

22. Neja Dvornik (Slo) 36

... Slalom:

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 245 točk

2. Wendy Holdener (Švi) 225

3. Anna Swenn-Larsson (Šve) 180

4. Petra Vlhova (Slk) 170

5. Sara Hector (Šve) 107

6. Lena Dürr (Nem) 103

7. Ana Bucik (Slo) 96

8. Leona Popović (Hrv) 95

9. Katharina Truppe (Avt) 86

10. Thea Louise Stjernesund (Nor) 78

...

19. Neja Dvornik (Slo) 36

...

