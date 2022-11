Švicarju maraton v Lake Louisu, Slovenca polovično uspešna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicar Marco Odermatt je v Lake Louisu prvi superveleslalom za svetovni pokal v novi tekmovalni zimi. Odermatt je na preizkušnji, ki jo zaznamoval grd padec njegovega rojaka Maura Caviezla, na koncu za 37 stotink sekunde ugnal Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja. Od slovenske dvojice se je do točk za svetovni pokal prebil le Martin Čater, ki je osvojil 20. mesto. Miha Hrobat je superveleslalom končal na 41. mestu.

Prva superveleslalomska izkušnja v novi sezoni je bila odločena po pravem maratonu, saj je bila zaradi številnih padcev večkrat prekinjena in je na koncu trajala skoraj dve uri in pol. Najbolj jo je skupil Švicar Mauro Caviezel, ta se je na progo podal s številko osem, v spodnjem delu proge pa je grdo padel, pri veliki hitrosti je z glavo strmoglavil na poledenelo stezo ter z obrazom podrsal po površini, za nekaj sekund se je celo zdelo, da ni pri zavesti.

Preizkušnja je bila po njegovem padcu prekinjena za skoraj pol ure. Štiriintridesetletni specialist za hitre discipline je, na srečo, z oteklinami na obrazu nato vstal, vendar so ga s helikopterjem kljub temu odpeljali s prizorišča na nadaljnje preiskave v bolnišnico. Caviezel je že lani utrpel travmatično poškodbo možganov med nesrečo na treningu v Garmisch-Partenkirchnu.

Odermatt po Söldnu do druge zmage v sezoni

Najbolje se je na kanadskem snegu in v zahtevnih razmerah z vetrom, slabo vidljivostjo in rahlim sneženjem znašel Švicar Marco Odermatt, ki je za 37 stotink prehitel drugouvrščenega Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja, ta brani mali kristalni globus v superveleslalomu, v soboto pa je slavil na smuku. Odermatt je prišel do svoje 13. zmage v svetovnem pokalu, skupno pete v superveleslalomu. Prvič je slavil v Lake Louisu, kjer je pred letošnjim novembrom na superveleslalomih najvišje posegel s sedmim mestom leta 2019. Tretje mesto je pripadlo Avstrijcu Matthiasu Mayerju (+0,78).

Najboljši trije na superveleslalomu. Foto: Guliverimage

V Lake Louisu sta na superveleslalomu nastopila dva Slovenca. Kot edini se je do točk za svetovni pokal prebil Martin Čater, ki je na koncu s številko 40 zasedel 20. mesto (+1,66). Superveleslalom je v zadnjih sezonah najslabša slovenska disciplina. Čater je v prejšnji zimi osvojil 32 točk in bil 34. superveleslalomist svetovnega pokala, Miha Hrobat pa je tako kot v zadnjih dveh sezonah, ko ni osvojil niti ene superveleslalomske točke, tudi na prvem superveleslalomu nove sezone ostal zunaj trideseterice najboljših. Na koncu je osvojil 41. mesto (+2,80).

Martin Čater je osvojil 20. mesto. Foto: Reuters

Odermatt po zmagi zdaj vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala z 280 točkami, Kilde je s stotimi točkami manj drugi.

Lake Louise, superveleslalom (M): 1. Marco Odermatt (Švi) 1:32,53

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:32,90 +0,37

3. Matthias Mayer (Avt) 1:33,31 +0,78

4. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:33,39 +0,86

5. Matthieu Bailet (Fra) 1:33,69 +1,16

. Andreas Sander (Nem) 1:33,69 +1,16

7. Daniel Hemetsberger (Avt) 1:33,77 +1,24

8. Nils Allegre (Fra) 1:33,81 +1,28

9. Stefan Rogentin (Švi) 1:33,84 +1,31

10. James Crawford (Kan) 1:33,86 +1,33

...

20. Martin Čater (Slo) 1:34,19 +1,66

41. Miha Hrobat (Slo) 1:35,33 +2,80

... Vrstni red v svetovnem pokalu:

Skupno:

1. Marco Odermatt (Švi) 260 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 180

3. Daniel Hemetsberger (Avt) 116

4. Matthias Mayer (Avt) 110

5. Žan Kranjec (Slo) 80

6. Vincent Kriechmayr (Avt) 78

7. Matthieu Bailet (Fra) 61

8. Henrik Kristoffersen (Nor) 60

9. Johan Clarey (Fra) 55

10. Lucas Braathen (Nor) 50

...

24. Štefan Hadalin (Slo) 29

34. Martin Čater (Slo) 21

41. Miha Hrobat (Slo) 15

... Superveleslalom:

1. Marco Odermatt (Švi) 100 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 80

3. Matthias Mayer (Avr) 60

...

20. Martin Čater (Slo) 11

...

Preberite še: