Vikingu Kildeju prva zmaga v Lake Louisu, tudi Hrobat nasmejan do ušes

Norveški smučarski zvezdnik Aleksander Aamodt Kilde, branilec malega kristalnega globusa za zmago v smukaškem seštevku lanskega svetovnega pokala, je tudi novo sezono odprl zmagovito. Danes je bil za šest stotink sekunde hitrejši od Avstrijca Daniela Hemetsbergerja in deset od Švicarja Marca Odermatta. Za 30-letnega Norvežana je bila to že 14. zmaga v svetovnem pokalu, sedma v smuku. Sedem jih ima še v superveleslalomu in jutri bo v Lake Louisu lahko napadel še osmo. Kanadsko smučarsko središče namreč jutri gosti še prvi super G sezone. Začel se bo ob 20.30.

Kilde je sploh prvič zmagal na smuku v Lake Louisu, postal pa je četrti Norvežan, ki mu je to uspelo. Pred njim je na tem prizorišču osvojil dva smuka Aksel Lund Svindal (2012, 2015), po enkrat pa sta slavila Kjetil Jansrud (20014) in Atle Skaardal (1991).

Na zmagovalnem odru uvodnega smuka, potem ko je petkova smukaška preizkušnja odpadla zaradi slabega vremena, so se znašli tekmovalci, ki še nikoli poprej niso bilo na stopničkah na smukih za svetovni pokal v Lake Louisu v Kanadi.



Izkazala sta se tudi dva od treh Slovencev na startu. Miha Hrobat je za zmagovalcem zaostal 1:75 in tekmo končal na več kot spodobnem 16. mestu. Po prihodu v cilj se je smejal do ušes. Točke je osvojil tudi Martin Čater z 21. mestom (+ 2:08), nekoliko slabše pa se je odrezal Nejc Naraločnik. Za zmagovalcem je pridelal 4:37 zaostanka in zasedel 55. mesto.

Nevsakdanja smola se je pripetila zmagovalcu smuka v Lake Louisu leta 2013 Italijanu Dominiku Parisu. Parisu, ki je v svetovnem pokalu zbral 17 smukaških zmag, se je v enem od zavojev odpela smučka. Z eno smučko na nogi se je nekako zapeljal do zaščitne ograje. Ostal je brez uvrstitve, a je imel tudi srečo v nesreči, saj ni padel.