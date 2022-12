Ne že spet! Zaradi sneženja in vetra smuk odpade.

V Beaver Creeku so se zbudili v zasneženo in vetrovno petkovo jutro.

Tako kot prejšnji teden v Lake Louisu so morali zaradi sneženja in močnega vetra tudi ta petek odpovedati moški smuk, tokrat v Beaver Creeku. Na štartu bi bili trije Slovenci. Tako bodo v petek zvečer tekmovale samo smučarke v Kanadi.

Po začetku sezone hitrih disciplin v Lake Louisu so se alpski smučarji preselili v ZDA, natančneje v Beaver Creek, ki bi v teh dneh moral gostiti dva smuka in superveleslalom. V Koloradi sneži, še večja ovira za izvedbo petkove tekme pa je močan veter. Odpovedali so jo že tri ure pred predvidenim začetkom. Sobotni smuk na progi ptic roparic in nedeljski superveleslalom ostajata na programu.

Na štart petkovega smuka so čakali trije Slovenci. Najboljši iz Lake Louisa (16. mesto) Miha Hrobat bi imel številko 23, takoj za njim se bi še na progo podal Martin Čater, Nejc Naraločnik pa bi nosil številko 55. Slovenci so bili na treningih v ozadju, še najvišje, na 40. mestu, je končal Čater.