Štuhčeva tudi na drugem treningu med najhitrejšimi

Ilka Štuhec na drugem treningu smuka v Lake Louisu ni bila tako hitra, kot na prvem, ko je dosegla drugi čas. Tokrat je zasedla deveto mesto, za najhitrejšo, Avstrijko Mirjam Puchner je zaostala sekundo in 22 stotink. Smučarji so v Beaver Creeku, kjer so morali zaradi slabega vremena odpovedati torkov trening. Na sredinem je bil najhitrejši Avstrijec Otmar Striedinger, z štirimi desetinkami zaostanka je drugi čas zabeležil Italijan Christof Innerhofer.