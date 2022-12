Odermatt preprečil dvojno avstrijsko zmago, Slovenca brez točk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po dveh smukaških zmagah Aleksandra Aamodta Kildeja je na tretjem smuku sezone na vrhu novo ime. V Val Gardeni je slavil Avstrijec Vincent Kriechmayr. Na zmagovalnem odru sta se mu pridružila Švicar Marco Odermatt in rojak Matthias Mayer, Kilde je bil peti. Slovenska predstavnika Miha Hrobat in Martin Čater sta bila prepočasna za točke.

Po številnih odpovedih v začetku sezone najboljši alpski smučarji v Val Gardeni tekmujejo na tretjem smuku sezone. Na edinih dveh uspešnih izvedbah smučarske formule ena, v Lake Louisu v Kanadi in Beaver Creeku v ZDA, je zmagal norveški as Aleksander Aamodt Kilde, ki pa je tokrat končal pod zmagovalnim odrom, na petem mestu.

Najhitreje je s progo opravil Avstrijec Vincent Kriechmayr, z 11 stotinkami je za njim zaostal Švicar Marco Odermatt, tretje mesto je s 13 stotinkami zaostanka pripadlo Matthiasu Mayerju.

Najhitrejši trije. Foto: Guliverimage

Odermatt, ki je startal kot 12., je zgolj za dve stotinki sekunde prehitel pred tem najhitrejšega Avstrijca Mattthiasa Mayerja in preprečil dvojno avstrijsko zmago. Kriechmayr se je na progo pognal tik za Odermattom in dosegel nov najboljši čas, ki je obveljal tudi za najhitrejšega. Odermatt je na vseh sedmih tekmah, ki se jih je udeležil to sezono, stopil na stopničke.

Le desetinko počasnejši je bil na četrtem mestu francoski veteran Johan Clarey. Zmagovalec uvodnih dveh smukov sezone v Severni Ameriki Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki je v Val Gardeni zmagal v smukih v letih 2018 in 2019, tokrat ni posegel po stopničkah. Njegov sicer majhen zaostanek 26 stotink sekunde mu je prinesel peto mesto.

Veselje v avstrijskem taboru. Foto: Guliverimage

Avstrijci so bili nekoč velesila tekmovanj v Val Gardeni. Pred Kriechmayrjem je smuk v Val Gardeni leta 2016 osvojil Max Franz. Kriechmayr je leta 2019 na tem prizorišču dobil superveleslalom, na lanskem superveleslalomu pa sta Avstrijca Mayer in Kriechmayr zaostala zgolj za Kildejem.

Hrobat in Čater prepočasna

Slovenca sta ostala brez točk. Miha Hrobat je z zaostankom sekunde in 56 stotink zasedel 46. mesto, Martin Čater pa je bil 50. (zaostal je sekundo in 83 stotink). Miha Hrobat je bil na 46. mestu najvišje uvrščeni Slovenec. Foto: Guliverimage

Pestri dnevi v Italiji

Proga Saslong v Val Gardeni bo v soboto gostila še tretjo superveleslalomsko tekmo sezone, v nedeljo pa še en smuk.

Bližnja Alta Badia bo v nedeljo in ponedeljek prizorišče dveh moških veleslalomov. Slovenski as Žan Kranjec bo na progi Gran Risa lovil nove stopničke. Kranjec je bil drugi na uvodnem veleslalomu v Söldnu, v Val d'Iseru se je z 11. časom prve vožnje zavihtel na stopničke s tretjim mestom. Podaljšani tekmovalni konec tedna v Dolomitih se bo sklenil s torkovim nočnim moškim slalomom pod žarometi v Madonni de Campiglio.

