Odlični Kranjec še tretjič v sezoni na stopničkah!

Žan Kranjec je na veleslalomu za svetovni pokal v Alta Badii osvojil tretje mesto. Slovenski smučar je po prvi vožnji zasedal četrto mesto, v drugo pa je svojemu nastopu še dodal in se na koncu še tretjič letos zavihtel na stopničke. Zmage se je razveselil Švicar Marco Odermatt, ki je vodil že po prvi vožnji, drugo mesto je pripadlo Norvežanu Henriku Kristoffersenu (+0,20).

Alpski smučarji so se v Alta Badii na sloviti progi Gran Risa danes še drugič, po nedelji, pomerili na veleslalomu za svetovni pokal. Žan Kranjec, ki je v nedeljo po prvi vožnji vodil, nato pa je osvojil peto mesto, je tokrat stopil na stopničke za zmagovalce. Po polovici preizkušnje je zasedal četrto mesto, nato pa je v drugo prehitel Švicarja Loica Meillarda, ki je bil po prvi vožnji tretji. To so bile za Kranjca že 11. stopničke v svetovnem pokalu, tretje na veleslalomih v Alta Badii, kjer je še tretjič osvojil tretje mesto.

"Vsakič ko sem na stopničkah, sem izjemno vesel. Danes sem bil malce zaskrbljen, ker nisem točno vedel, kaj vse se je dogajalo včeraj v drugem teku. Tudi na startu drugega teka danes me je bilo strah, da se ne bi ponovil podoben scenarij. Prav zaradi tega sem izredno vesel, da sem na tretjem mestu. Naredil sem nekaj sprememb na materialu od včeraj in to je bilo očitno dovolj. Upam pa, da se bom tudi jaz navadil, da bom enkrat bolje tudi branil kot napadal v drugi vožnji," je po koncu povedal Kranjec.

Kranjec je na koncu za 92 stotink sekunde zaostal za Švicarjem Marcom Odermattom, ki je vodil že po prvi vožnji in je še enkrat več potrdil odlično pripravljenost. Švicar je namreč dobil prvi dve veleslalomski preizkušnji sezone v Söldnu in Val d'Iseru, v nedeljo je bil tretji, vodi pa tako v skupnem kot tudi v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Odermatt je skupno dosegel še 15. zmago v svetovnem pokalu, deseto veleslalomsko in četrto v tej sezoni. Drugo mesto je na koncu osvojil Norvežan Henrik Kristoffersen (+0,20).

Zmagovalec nedeljskega veleslaloma Norvežan Lucas Braathen je odstopil že v prvi vožnji.

Marco Odermatt je nedeljskemu tretjemu mestu dodal še zmago. Foto: Guliverimage

Drugi Slovenec na startni listi, Štefan Hadalin, je nastopil s številko 44 in je bil z zaostankom 4,77 prepočasen za drugo vožnjo. Osvojil je 34. mesto. Hadalina je od preboja v finale ločilo 11 stotink sekunde.

"Danes smo bolj zadovoljni kot včeraj. Predvsem po tistem izhodišču, ki smo ga imeli, nismo bili zadovoljni s petim mestom. Danes je naredil dve korektni, dobri vožnji. Smo veseli, da je znova uspel priti na stopničke. Tudi Štefan je danes dosti boljše reagiral, tudi material je delal boljše. Smučal je veliko boljše, a mu je le 11 stotink zmanjkalo za drugi tek. Vseeno je iz včeraj na danes naredil dobro stvar in lahko gledamo bolj optimistično naprej," pa je po koncu povedal glavni trener Klemen Bergant.

Naslednja tekma specialiste za tehnični disciplini čaka 22. decembra, ko se bodo pomerili na slalomu v Madonni di Campiglio, naslednji veleslalom pa bo 7. januarja v Adelbodnu v Švici.

Alta Badia, veleslalom, 2. vožnja:

