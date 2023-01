Na "pomladni" tekmi Kranjec želi nov vrhunski rezultat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zelena okolica, le ena bela lisa nad Adelbodnom. Slovita veleslalomska proga je vendarle pripravljena za eno od smučarskih klasik. In ta veleslalom je pred dvema letoma dobil Žan Kranjec. Na štirih veleslalomih te sezone se je trikrat zavihtel na stopničke, s številko pet spada med favorite tudi to soboto.

Žan Kranjec je bil po Söldnu še dvakrat tretji (Val d'Isere, Alta Badia). Najslabši je bil peti na prvem od dveh veleslalomov v Alti Badii. "Pred novim letom smo bili na treningu v Italiji, v Zoncolanu, kjer smo imeli dobre pogoje. Drugega januarja pa smo šli na pot v Francijo, kjer smo v kraju Montgenevre trenirali tri dni. Tam smo imeli dobre razmere za trening. V bistvu mogoče še celo predobre." V Adelbodnu v Švici je namreč v zadnjih dneh povsem pomladno.

Takole je v Adelbodnu. Foto: Guliver Image Adelboden ima poseben pomen za Kranjca, ki bo tokrat nosil štartno številko pet. "Spomine na Adelboden imam od zelo dobrih do manj dobrih, a načeloma mi je teren všeč. Cilje imam visoke, skušal bom smučati tako, kot znam, ker vem, da lahko dobro smučam, in potem upam, da mi bo to prineslo en vrhunski rezultat." Pred dvema letoma je zmagal.

Prvo vožnjo bo ob 10.30 odprl Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je dobil en veleslalom sezone in v skupnem seštevku za vodilnim Marcom Odermattom zaostaja 95 točk. Švicar je dobil preostale tri, tokrat pa ima številko šest. Finale bo ob 13.30.