Nova rekorderka ostala brez besed: Ne vem, kaj naj zdaj rečem #video

Potem ko je 8. januarja v Kranjski Gori izenačila rekord nekdanje sotekmovalke in rojakinje Lindsey Vonn po številu zmag v svetovnem pokalu za ženske, je Mikaela Shiffrin izjavila, da upa, da bo nekoč spet tako dobro odsmučala veleslalomsko tekmo.

Zgolj 16 dni je trajalo, da je ameriška zvezdnica ponovila to mojstrsko predstavo, zdaj pa je sama najuspešnejša tekmovalka svetovnega pokala v alpskem smučanju vseh časov.

Mikaela Shiffrin je zdaj najboljša smučarka vseh časov. Foto: Reuters

Shiffrinova je v torek z najboljšima časoma dominirala v obeh vožnjah veleslaloma na Kronplatzu. Vodila je po prvi vožnji, v finalu pa je zmagala z naskokom 45 stotink sekunde pred Švicarko Laro Gut-Behrami in postala prva ženska, ki je zmagala na 83 tekmah svetovnega pokala.

And here is the Run that crowned @MikaelaShiffrin the most successful female skier in the history of skiing 🎩#fisalpine pic.twitter.com/ciDedGj8gv