Če je še kdo zmeden, Mikaela Shiffrin je govorila o menstrualnem ciklu, ne o kolesarjenju #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarska rekorderka po številu zmag v svetovnem pokalu Mikaela Shiffrin je izjavila, da je precej utrujena, ker je sredi mesečnega (menstrualnega) cikla, prevajalec v nemški jezik pa je njeno izjavo napačno razumel, kar je pripeljalo do precej komičnega prevoda.

Smučarska rekorderka po številu zmag v svetovnem pokalu Mikaela Shiffrin je izjavila, da je precej utrujena, ker je sredi mesečnega (menstrualnega) cikla, prevajalec v nemški jezik pa je njeno izjavo napačno razumel, kar je pripeljalo do precej komičnega prevoda. Foto: Reuters

"Poskušala bom najti energijo na slalomskih smučeh za prihodnji dve tekmi. Trenutno sem v neprijetnem obdobju menstrualnega cikla in sem precej utrujena," je Mikaela Shiffrin po drugi zaporedni veleslalomski zmagi na Kronplatzu v italijanskih Dolomitih razlagala novinarki avstrijske javne televizijske hiše ORF Alini Zellhofer.

Tudi novinarka Alina Zellhofer je zadevo še enkrat pojasnila na svojem Instagram profilu:

Prevajalec, ki je skrbel za prevod v nemščino, je pri svojem delu naredil napako, ki je delovala precej posrečeno. Besedo cycle oz. cikel je prevedel kot kolesarjenje. Tako se je na koncu slišalo, kot da je Shiffrinova tako utrujena, da tudi kolesariti ne more več, kar sicer počne vsak mesec.

Foto: Reuters

Prevod je očitno dosegel tudi Shiffrinovo, ki se je z dodatno razlago v četrtek zvečer oglasila na družbenih omrežjih in pojasnila, da je po tekmi govorila o menstrualnem ciklu, ne kolesarjenju, video pa dopolnila z izsekom treninga na trenažerju. Za glasbeno podlago je izbrala skladbo skupine Queen Bycycle Race (v prevodu Kolesarska dirka).

Sledilci Shiffrinove na družbenih omrežjih so njeno objavo večinoma sprejeli z velikim odobravanjem, saj so pogovori o mesečnem ciklu še vedno tabu, še posebej hvaležne zaradi odprtosti za javne pogovore o menstruaciji pa so bile njene sledilke.

Preberi še: