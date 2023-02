Se bo Mikaela Shiffrin na SP odpovedala smuku?

Sedemindvajsetletna Američanka je v tej sezoni svetovnega pokala razred zase in je na pragu absolutnega rekorda po številu zmag. Tega za zdaj še drži sloviti Šved Ingemar Stenmark s 86 zmagami, Shiffrin ima eno manj.

Na svetovnem prvenstvu, ki bo trajalo do 19. februarja, tega izkupička jasno ne bo mogla izboljšati, se bo pa borila za oplemenitenje bere 11 kolajn, ki jih je doslej osvojila na SP.

Načrt je tak, a se lahko še spremeni

Po vsej verjetnosti pa ne bo nastopila na smuku, ki bo na sporedu prihodnjo soboto, 11. februarja. "Načrtujem nastope v kombinaciji, superveleslalomu ter veleslalomu in slalomu," je dejala novinarjem v Franciji.

"To se sicer lahko spremeni med prvenstvom, a takšen je v tem trenutku načrt," je potrdila štirikratna svetovna prvakinja v slalomu. Po enkrat je bila najboljša še v superveleslalomu in alpski kombinaciji. V tej disciplini bo v ponedeljek branila naslov.

"Kar se tiče svetovnih prvenstev, sem že nekako izpolnila svoje cilje glede kolajn. Glavni cilj na SP je vedno smučanje na zlato, tukaj mi ni treba braniti rezultatov svetovnega pokala," je dodala.

"Tukaj lahko grem na strmine pripravljena na boj, da tvegam in sem čim bolj hitra. Na koncu dneva pa potem lahko le upam, da bo to zadostovalo za kolajno. Posebnih pričakovanj pa nimam," je, kot jo citira AFP, dejala Američanka.

Kaj pa smuk? Foto: Guliverimage

Po pekinškem debaklu: Počutila sem se, kot da bi bila del šale

Čeprav ima z velikih tekmovanj Shiffrin 14 kolajn, od tega tri z olimpijskih iger, pa so lanske v Pekingu zanjo minile katastrofalno. "Počutila sem se, kot da bi bila del šale. To je ostalo v moji glavi. Vedno bo tako in gre za veliko razočaranje," je priznala.

"V karieri imaš vzpone in padce. Tako pač je. Tudi tukaj sem pripravljena dati vse od sebe in s tekmovališč oditi brez kolajne. To se lahko zgodi, tudi odstopim lahko na vsaki preizkušnji. Ne pričakujem pa ne enega ne drugega," je še slikovito dodala najuspešnejša smučarka v zgodovini.

Za konec je dejala, da je ni strah pritiska in pričakovanj navijačev. "Vem, kakšne so moje zmožnosti, in tega se ne bojim," je še zaključila smučarka, ki je s šestimi zlatimi medaljami na večni lestvici SP na četrtem mestu. Pred njo so le Nemka Christl Cranz (12), Francozinja Mariell Goitschel (7) in Švedinja Anja Pärson (7).

Ženske bodo na SP tekmovale v Meribelu, medtem ko se bodo moški merili v Courchevelu. Skupaj bodo organizatorji podelili 13 kompletov kolajn.

Program svetovnega prvenstva 6. februar 2023: alpska kombinacija (Ž)

7. februar: alpska kombinacija (M)

8. februar: superveleslalom (Ž)

9. februar: superveleslalom (M)

11. februar: smuk (Ž)

12. februar: smuk (M)

14. februar: ekipna tekma

15. februar: paralelna tekma (M in Ž)

16. februar: veleslalom (Ž)

17. februar: veleslalom (M)

18. februar: slalom (Ž)

19. februar: slalom (M)

