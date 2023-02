Največje breme na plečih Ilke Štuhec in Žana Kranjca

Pred alpskimi smučarji je vrhunec te sezone, saj se bo v ponedeljek v Meribelu in Courchevelu začelo svetovno prvenstvo. Z visokimi ambicijami bodo v Francijo odpotovali tudi slovenski alpski smučarji, v veliki zasedbi pa v slovenskem taboru največ pričakujejo od Ilke Štuhec in olimpijskega podprvaka Žana Kranjca.

"Vedno je nehvaležno napovedovati, ampak zagotovo se v Francijo odpravljamo z visokimi cilji. Prepričan sem, da so naši tekmovalci tega sposobni. Želja je, da smo na vsaki tekmi čim višje oziroma da imamo na vsaki vsaj eno uvrstitev med top deset. Ne bom skrival želje po kolajni, a to imamo vedno. Tekmovalci so s svojimi nastopi med sezono že dokazali, da so tega sposobni, zdaj pa bo seveda vse odvisno od tega, kako se bodo tam odvijale stvari," je pred svetovnim prvenstvom, ki ga bosta med 6. in 19. februarjem gostila Courchevel in Maribel, prepričan vodja panoge Miha Verdnik.

Miha Verdnik si želi vsaj enega odličja. Foto: Vid Ponikvar

"Imamo eno najboljših sezon v zadnjih šestih letih, odkar sem vodja panoge. V tej sezoni imamo že šest uvrstitev na stopničke, od tega tudi eno zmago. Glede na to, kako fantje in dekleta nastopajo, verjamem, da bo število kmalu še večje. Če bi šli na svetovno prvenstvo brez želje po medalji, si ne bi zastavili dovolj visokih ciljev. Cilji morajo biti visoki in drzni, a hkrati dosegljivi in realni," je še dejal Verdnik.

Sestava ekipe za svetovno prvenstvo: Ženske:

Smuk in superveleslalom: Ilka Štuhec (morda tudi kombinacija)

Paralelna tekma: Tina Robnik in Neja Dvornik

Ekipna tekma: Tina Robnik, Neja Dvornik in Nika Tomšič

Veleslalom: Neja Dvornik, Ana Bucik in Tina Robnik

Slalom: Neja Dvornik, Ana Bucik, Nika Tomšič in Anja Oplotnik Moški:

Superveleslalom in kombinacija: Miha Hrobat, Martin Čater, Rok Ažnoh in Nejc Naraločnik

Smuk: Nejc Naraločnik, Martin Čater, Miha Hrobat

Ekipna tekma - Kandidati: Alen Hriberšek, Žiga Zupan Oreškovič, Miha Oserban, Anže Gartner

Paralelna tekma in veleslalom: Žan Kranjec in Štefan Hadalin

Slalom: Štefan Hadalin, Žan Kranjec (se odloči na kraju) in Tijan Marovt

Največ pričakujejo od Štuhčeve in Kranjca

Slovenija se bo v Francijo podala z eno največjih zasedb v zadnjih letih. Malce grenkega priokusa puščata le poškodbi Andreje Slokar in Boštjana Klineta, nekaj možnosti za nastop je odprtih še za ekipno tekmo, na kateri se bodo za mesti udarili mlajši smučarji, za zdaj pa je gotovo, da se bo na pot v Francijo podalo sedem smučarjev in šest smučark. Na novinarski konferenci ni bilo znova prerojene Ilke Štuhec, ki se z ekipo že od konca preteklega tedna pripravlja v kraju La Thuile. Tja se bo za nekaj treningov konec tedna podala tudi moška reprezentanca za hitre discipline, ki jo nato že čaka začetek svetovnega prvenstva.

Miha Hrobat in Martin Čater Foto: Guliver Image

"Forma in zadnji rezultati so bili boljši. Mogoče si želim še nekoliko več sproščenosti, zato verjamem, da se to lahko zgodi v Franciji, kjer moraš biti pravi na dan tekme. Napredek se kaže že v preboju s številkami, saj bosta tako Čater kot Hrobat štartala med najboljših 30. Verjamem, da bodo fantje pokazali, česa so sposobni, tudi mi ne skrivamo, da si želimo uvrstitve med najboljših deset," je dejal glavni trener za hitre discipline Grega Koštomaj.

Priprave v domači Kranjski Gori

Medtem se bo večina specialistov za tehnične discipline, med njimi tudi olimpijski podprvak Žan Kranjec, v prihodnjih dneh pripravljala v Kranjski Gori, kjer so trenerji skupaj s tamkajšnjim klubom v zadnjih dneh dodobra polili progo, da bo ta primerna za priprave na veliko tekmovanje. "Sam od sebe veliko pričakujem, zato ne čutim nobenega dodatnega pritiska zaradi pritiskov okolice. Vem, kaj moram narediti. Vem, kaj je šlo letos dobro na tekmah in kaj lahko še popravim. V celoti gledano imam sicer dobro sezono, a nekaj se da še izboljšati in to bom poskušal storiti do prvenstva," pravi Kranjec.

Žan Kranjec kolajne s svetovnih prvenstev še nima. Foto: Guliver Image

V ženski konkurenci poleg Štuhčeve veliko pričakujejo tudi od Ane Bucik, ki je v tej sezoni naredila korak naprej v slalomu in tudi veleslalomu. "Mislim, da sem na pravi poti. Dobro smučam in dobro smo trenirali, bo pa prišel prav tudi ta čas, da se še bolje pripravimo za svetovno prvenstvo. To bomo naredila vsa dekleta, tako da bo na dan tekme res treba pokazati največ. Cilj je priti v cilj z res dobro vožnjo, da bom zadovoljna s tem, kar bom pokazala. Če se bo to zgodilo, je možnost za visoko uvrstitev, a treba je biti osredotočen na izvedbo, ne samo na rezultat," je prepričana Novogoričanka.

Program svetovnega prvenstva 6. februar 2023: alpska kombinacija (Ž)

7. februar: alpska kombinacija (M)

8. februar: superveleslalom (Ž)

9. februar: superveleslalom (M)

11. februar: smuk (Ž)

12. februar: smuk (M)

14. februar: ekipna tekma

15. februar: paralelna tekma (M in Ž)

16. februar: veleslalom (Ž)

17. februar: veleslalom (M)

18. februar: slalom (Ž)

19. februar: slalom (M)

