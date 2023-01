Kaj se skriva v ozadju prerojene Ilke Štuhec?

Za slovensko smučarko Ilko Štuhec je uvodni del sezone, ki si ga je slovenska šampionka želela. Krono odličnim predstavam je Štuhčeva nadela v soboto, ko je v Cortini d'Ampezzo na smuku dosegla svojo deseto zmago v svetovnem pokalu in po kateri lahko še bolj optimistično zre proti svetovnemu prvenstvu, ki se bo za žensko karavano začel 6. februarja v Meribelu. "Želim si hitro in sproščeno smučati, česar sem sposobna. To vem že od jeseni, zdaj vedo tudi vsi ostali, a kaj se bo izcimilo na koncu, bomo videli," se je proti velikemu tekmovanju obrnila Štuhčeva.

Nasmeh Ilke Štuhec na četrtkovi novinarski konferenci pod Pohorjem je bil zgovoren pokazatelj, da je Mariborčanka znova tam, kamor sodi, in da po dolgem času spet izjemno uživa v tem, kar počne. Dve peti mesti, dve drugi mesti in ena zmaga ter druga pozicija v smukaškem seštevku svetovnega pokala so tisto, po čemer je slovenska smučarka po vseh težavah hrepenela že vrsto let. To zimo so se ji načrti znova poklopili, stvari so se po nekaj sušnih sezonah in težavah s poškodbami znova postavile na svoje mesto.

Ilka Štuhec ima v zadnjem času ogromno razlogov za zadovoljstvo. Foto: Sportal

"Ni slabo," je z značilnim nasmehom ob naštevanju svojih dosežkov v tej sezoni dejala Štajerka. "Dobro smo delali, vem, česa sem sposobna. Res sem samozavestna in močno uživam v tem, kar delam, s tem pa pride tudi sproščeno in hitro smučanje. Ogromno sem naredila tudi na psihični pripravi, pod strokovnim vodstvom si pomagam tudi sama in mislim, da je tudi to ogromen doprinos k uspešni sezoni," je dejala Štuhčeva, ki se je nekaj dni doma posvečala predvsem treningom fizične kondicije.

"Psihično je na višji ravni, ta njena samozavest je neverjetna, zgradila si jo je na trmi in vztrajnosti ter podpori tistih, ki smo ji zaupali in verjeli," pravi Darja Črnko. Foto: Grega Valančič/Sportida

S tem delom sezone je zelo zadovoljna tudi trenerka in mati Ilke Štuhec Darja Črnko. "Ilkino smučanje je na res visoki ravni, vidi se njena samozavest, včasih je že skoraj malce 'odrezavo', res je kar osupljivo. Njeno dobro smučanje smo gradili skozi celo leto, začeli smo res pri osnovah smučanja in očitno smo izbrali dobro pot, da nam je uspelo. Ti rezultati so posledica dobrega dela in upam oziroma kar vem, da se bo v tej smeri samo še nadaljevalo," je pristavila Črnkova. "Če bi bila to stara Ilka, ne bi bilo napredka. Psihično je na višji ravni, ta njena samozavest je neverjetna, zgradila si jo je na trmi in vztrajnosti ter podpori tistih, ki smo ji zaupali in verjeli."

Štuhčeva bo s svojo ekipo zdaj do svetovnega prvenstva v Meribelu trenirala v Italiji v kraju La Thuile tik ob meji s Francijo, kjer se bo ekipa Štuhčeve združila s kanadsko ekipo. Četrtega februarja bodo nato nadaljevali pot v Meribel, kjer bo Ilka Štuhec, sicer dvakratna svetovna prvakinja iz let 2017 in 2019, lovila nov veliki uspeh. "Startala bom tisto, kar bo mama rekla," je v smehu najprej dejala Štuhčeva. "Plan? Hitro in sproščeno smučanje, česar sem sposobna. To vem že od jeseni, zdaj vedo tudi vsi ostali, a kaj se bo izcimilo na koncu, bomo videli 11. februarja," je še dejala 32-letna Štajerka.

Ilka Štuhec o svetovnem prvenstvu:

Štuhčeva bo v Meribelu najverjetneje nastopila v alpski kombinaciji, ki bo tokrat sestavljena iz superveleslaloma in slaloma, v smuku in superveleslalomu. "Za kombinacijo se bomo še odločili, če bo nastopila tudi v slalomu. Veliko bo odvisno tudi od postavitve, ker v zadnjih dveh letih niso veliko trenirali slaloma. Bo pa superveleslalom vsekakor dobra priprava tudi za obe kasnejši tekmi," je še povedala glavna trenerka Štuhčeve.

Kästle jim je dal, kar so iskali in še mnogo več

Veliko vlogo pri vrnitvi slovenske smučarke je imela tudi nova oprema, Štuhčeva je namreč po koncu lanske sezone iz Stöcklija presedlala k opremljevalcu Kästle, na katerem je Slovenka začela novo pomlad. "Veliki večini sploh ni jasno, kaj pomeni oprema. Vsa ta povezava med čevljem, vezjo, ploščo in smučjo je neverjetno pomembna, ker mora odreagirati v tisočinki sekunde. Take smuči je Ilka imela ob prehodu na Stöckli, a potem se je zgodilo, da je bila tista Stöcklijeva smučka narejena za stare vezi in začelo se je dogajati, da so moški smučarji v svetovnem pokalu na tej opremi začeli te vezi lomiti, zato se je potem zgodila zamenjava. Zato se je vez začela prilagajati smučem, kar je res težko, in to se z Ilkinim smučanjem nikakor ni skladalo, ker ona nikoli ni bila na smučeh tako agresivna. Te agresivne nastavitve ji res niso bile po godu in zaradi tega je pozabila smučati. Tudi meni je bilo to res težko gledati," je dejala Črnkova.

Darja Črnko o vseh težavah z opremo v preteklosti:

"Takrat smo si želeli, da bi naredili nove smuči, a tega niso želeli. Lani pozimi smo testirali Salomon in potem smo si želeli menjave, a so nam pri Salomonu rekli ne. To je bil za nas velik šok. Po tem in dejstvu, da Ilka takrat ni bila med najboljšimi, res nismo vedeli, kako bo z opremo, ker brez prave opreme ne moreš smučati na najvišji ravni. Zatem je prišel Kilian Albrecht in predlagal Kästle. Po nekaj obotavljanja in pomislekih smo potem to preizkusili in Ilka je postala druga oseba. Bila je ista razlika, kot če si Ilko postavil na nove in stare Stöckli smuči. Potem pa smo doživeli še njihov popolnoma nepričakovan odziv, saj nam res dajejo izjemno podporo. Na vsak način nam skušajo ves čas pomagati," je pot in zadovoljstvo z novim opremljevalcev razložila Črnkova.

"Kästle nas res podpira in nikoli niso na kakršenkoli način name ali na ekipo pritiskali z rezultati. Tega res ni, vedno so neverjetna podpora," je besedam mame in trenerke še dodala Štuhčeva.

