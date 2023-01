Presenečenje v Schladmingu, Norvežan brez rekorda, zmaga Francozu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec nočnega slalomskega spektakla v Schladmingu je olimpijski prvak, Francoz Clement Noel. V finalu je napadel s sedmega mesta, a so teklmovalci, ki so bili v prvem teku uvrščeni pred njim, vsi po vrsti delali napake, tudi norveški favorit Henrik Kristoffersen, ki je napadal rekordno peto zmago na tem klasičnem avstrijskem prizorišču slalomov za svetovni pokal. Slovenska smučarja Štefan Hadalin in Tijan Marovt sta s tekmo končala že v prvem teku, prvi je bil prepročasen za uvrstitev v finale, drugi je odstopil.