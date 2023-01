"Dvoživka" brez SP v smučanju, na SP v deskanju še upa

V taboru češke zvezdnice so upali, da bo nared do največjega smučarskega tekmovanja v sezoni, a se je okrevanje po poškodbi ključnice preveč zavleklo. Trikratna olimpijska prvakinja v alpskem smučanju in deskanju Ester Ledecka v tej sezoni še ni tekmovala. Vrnitev na smučišča je po poškodbi na poletnem treningu, ko si je zlomila ključnico, načrtovala za SP v smučanju, a so se zdaj ti načrti izjalovili.

Ester Ledecka Foto: Guliver Image "Čeprav okrevanje poteka dobro, se je Ester odločila, da bo preložila vrnitev po nasvetu zdravnikov," so sporočili iz njene ekipe. Dodali so, da je fizično sicer povsem okrevala, a ne želi prehitevati pri vrnitvi na sneg. "Najbolj pomembno je, da bo moja rama spet stoodstotna. To je še posebej pomembno pri startih in seveda pri udarcih v vratca pri hitrosti 130 km/h," je pojasnila češka športnica leta 2022.

Ledecka v svetu zimskih športov slovi kot ena najboljših "dvoživk", saj uspešno združuje alpsko smučanje in deskanje. Na zadnjih OI v Pekingu 2022 je zmagala v deskarskem paralelnem veleslalomu, leta 2018 v korejskem Pyeongchangu pa ji je uspel neverjeten dosežek, ko je osvojila zlati medalji tako v deskarskem paralelnem veleslalomu kot v alpskem smučanju v superveleslalomu.

Čeprav je v Meribelu, kjer se bo SP začelo šestega februarja, ne bo, pa 27-letna vsestranska športnica še ni povsem izključila možnosti za nastop na deskarskem SP. To se bo v gruzijskem Bakurianiju začelo 19. februarja.