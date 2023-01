Avstrijka presenetila: nekdanji trener Tine Maze je preteklost

"Liviu Magoniju se zahvaljujem za opravljeno delo. Zdaj pa zaupam ekipi za tehnične discipline v domači zvezi. Verjamem, da bom z ekipo lahko dobro trenirala in pripravljena sem sprejeti menjavo trenerja in nove izzive," Apa povzema izjavo tekmovalke.

Malokdo verjel, da se bo smučarka sredi sezone odločila za ta korak

Odločitev je presenetila tudi avstrijsko javnost saj je malokdo verjel, da se bo smučarka sredi sezone odločila za ta korak.

Zagotovilo za sodelovanje naj bi bili tudi nekdanji dosežki tega italijanskega trenerja, ki se ni izkazal le s Tino Maze, ampak je do velikega kristalnega globusa popeljal tudi Slovakinjo Petro Vlhovo. A z Liensberger Magoni ni bil uspešen in tekmovalka ni uspela ponoviti predstav, ki jih je pred tem že kazala.

Magoni je z Liensberger začel sodelovati aprila. Kot piše Apa, se je začelo zapletati že pri tehniki smučanja, saj sta imela trener in tekmovalka o tem vsak svojo predstavo, nato so se pojavile še težav v komunikaciji. "Najina angleščina ni perfektna, zato je bilo težko sodelovati pri razlagi detajlov in to prenesti na trening," je še dejala 25-letna Avstrijka.