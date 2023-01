Loic Meillard Foto: Reuters Nastop Žana Kranjca s številko 5 na ledeni progi ni bil idealen. Tudi sam je v cilju prve vožnje zmajeval z glavo. Ko je prišel v cilj, se je ob njegovem imenu izpisala številka 2. Za takrat vodilnim Norvežanom Henrikom Kristoffersenom je zaostal 59 stotink. A nato je vožnja kariere uspela Švicarju Loicu Meillardu. Njegov rojak Marco Odermatt, ki ni nastopil, je v cilju z velikim nasmehom zaploskal. Meillard je namreč povedel z debelo sekundo prednosti pred Kristoffersenom. Še najbolj se je Meillardu približal še en Švicar Gino Caviezel (64 stotink). Po nastopu vseh v prvi vožnji je Kranjec peti, a z visokim zaostankom sekunde in 65 stotink. Drugemu Slovencu na tekmi Štefanu Hadalinu se nastop ni posrečil in je s skoraj petimi sekundami zaostanka ostal brez finala (56.).

Žan Kranjec Foto: Reuters Švicarja Meillard in Caviezel sta v finalu zdržala pritisk in oba prišla do uspeha kariere. Za Meillarda je to druga zmaga v svetovnem pokalu, pred tem je dobil le paralelno tekmo. Caviezla, ki še ni bil na stopničkah, je na koncu premagal za 59 stotink. Tretje mesto je osvojil Avstrajec Marco Schwarz, ki je z najhitrejšim časom druge vožnje, napredoval s 14. mesta. Še več mest je v finalu pridobil Norvežan Alexander Steen Olsen, ki je s 17. skočil na četrto. Kristoffersen je bil na koncu peti, Kranjec pa šesti, potem ko je odstopil Avstrijec Manuel Feeler, četrti po prvi vožnji. Za slovenskega specialista za veleslalom je to najslabši dosežek te zime, saj je bil na prvih petih veleslalomih drugi, tretji, peti, tretji in peti.

Schladming, veleslalom (M):



1. Loic Meillard (Švi) 2:18,77

2. Gino Caviezel (Švi) +0,59

3. Marco Schwarz (Avt) +0,81

4. Alexander Steen Olsen (Nor) +1,29

5. Henrik Kristoffersen (Nor) +1,30

6. Žan Kranjec (Slo) +1,41

7. Alexis Pinturault (Fra) +1,66

8. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) +1,81

9. Alexander Schmid (Nem) +1,85

10. Lucas Braathen (Nor) +1,92

...

56. Štefan Hadalin (Slo) +4,96



Vrstni red v svetovnem pokalu:



1. Marco Odermatt 1.186 točk

2. Alekdander Aamodt Kilde 993

3. Henrik Kristoffersen 779

4. Loic Meillard 692

5. Vincent Kriecmyr 677

6. Lucas Braathen 671

7. Alexis Pinturault 473

8. Manuel Feller 456

9. Marco Schwarz 443

10. Daniel Yule 334

11. Žan Kranjec 330

...

65. Miha Hrobat 67

66. Martin Čater 65

67. Štefan Hadalin 51



Veleslalomski seštevek:



1. Marco Odermatt 460 točk

2. Henrik Kristoffersen 390

3. Žan Kranjec 330

4. Loic Meillard 296

5. Marco Schwarz 224

6. Lucas Braathen 205

7. Alexis Pinturault 201

8. Alexander Schmid 178

9. Gino Caviezel 165

9. Manuel Feller 165

...

31. Štefan Hadalin 29

Vodilni v svetovnem pokalu Odermatt bi moral nastopiti s številko 2, a je odpovedal nastop. Zaradi bolečin v levem kolenu, ki so posledica udarca − tega je prejel na petkovem smuku v Kitzbühelu −, 25-letnik še ni pripravljen za nastop. "Prvi dan, ko sem spet na snegu, kar velik korak za naprej. Moje koleno je bolje in moja samozavest se vrača. Ampak nocoj ne bom smučal. To odločitev sem sprejel z glavo, ne s srcem. Bilo bi preveliko tveganje za prihodnost," je sporočil Odermatt, ki upa, da se bo lahko pridružil svetovni smučarski karavani konec tedna na superveleslalomih v Cortini d'Ampezzo.

To je bil zadnji veleslalom pred svetovnim prvenstvom v Franciji od 6. do 19. februarja. Alpski smučarji se bodo za naslov svetovnega prvaka v tej disciplini borili 17. februarja v Courchevelu.