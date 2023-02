Vprašanje, ki se mu ne more izogniti

Med glavnimi slovenskimi orožji na bližajočem se svetovnem prvenstvu bo zagotovo Ana Bucik, ki v letošnji sezoni kaže konstantne vožnje, s katerimi si je že zagotovila mesto med najboljšimi slalomistkami in veleslalomistkami na svetu. 29-letna Novogoričanka bo visoko merila tudi v Meribelu, kjer je lani že opozorila nase. "Rezultatskih ciljev in rezultatov nasploh zadnje čase ne omenjam, ker jih toliko več vsi drugi in potem ves čas dobivam vprašanje, kdaj bodo že te prve stopničke (smeh, op. p.)," pravi 29-letnica.

Sedem uvrstitev v najboljšo deseterico svetovnega pokala, osmo mesto v slalomskem seštevku in 13. položaj v veleslalomskem seštevku so dosežki, s katerimi se lahko v dozdajšnjem delu sezone svetovnega pokala pohvali 29-letna Ana Bucik. Ta je v letošnji sezoni poleg Žana Kranjca in Ilke Štuhec poskrbela za največje nasmehe slovenskih navijačev v svetovnem pokalu.

"Mislim, da je za mano dobra sezona in da sem lahko povsem mirna. Super je, da imamo pred prvenstvom zdaj še nekaj več časa, najprej malce za počitek in odklop glave po napornem mesecu in pol, nato pa bo čas še za nekaj treningov v miru. Res se veselim, saj na treningih smučam na res visoki ravni in se bodo vse te moje vožnje zdaj še utrdile," je prepričana Bucikova. Na svetovnih prvenstvih se je do zdaj dvakrat uvrstila med najboljših deset, v slalomu v letih 2017 in 2019 je osvojila sedmo oziroma deveto mesto.

V tej sezoni je bila najvišje na slalomu v Zagrebu v začetku januarja, na katerem je osvojila peto mesto. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zadnje napake niso vplivale na samozavest

Ana Bucik je januarja sicer zabeležila dva odstopa, na zadnji preizkušnji pred svetovnim prvenstvom pa je na slalomu na Češkem po napaki v drugi vožnji osvojila 22. mesto, kar zagotovo ni zadovoljilo visokih apetitov v tej sezoni. "Ta zadnja tekma ni spremenila mojih občutkov glede sezone in tega, kako se počutim in smučam. Pravzaprav ta zadnja vožnja pred prvenstvom ni bila tako slaba, ampak se mi je zgodila zelo velika napaka, ki je na posnetku vožnje še ni bilo mogoče opaziti, sem jo pa sama močno občutila med vožnjo, kjer sem izgubila veliko časa. Verjamem, da bi mi drugače uspel še en dober rezultat," je prepričana Novogoričanka, ki je zdaj povsem osredotočena na naslednje tekme.

Kaj pa stopničke?

Po dobrih in tudi konstantnih predstavah je slovenska smučarka vse bližje tudi uvrstitvi na stopničke. Do zdaj je v karieri v svetovnem pokalu le enkrat stopila na oder za najboljše tri, in sicer je bila leta 2018 v kombinaciji v Lenzerheideju tretja. Kljub velikim pričakovanjem javnosti ne čuti dodatnega pritiska.

Kljub velikim pričakovanjem javnosti ne čuti dodatnega pritiska. Foto: Vid Ponikvar

"Vprašanja o stopničkah zadnje čase dobivam res pogosto, a moram priznati, da sama ne čutim nič več pritiska, čeprav gre za svetovno prvenstvo. Za mene je vsaka tekma svetovnega pokala zelo pomembna in se bom tudi te lotila na enak način. Bomo pa videli, kaj bo to prineslo. Rezultatskih ciljev in rezultatov nasploh zadnje čase ne omenjam, ker jih toliko več vsi drugi in potem dobivam ves čas vprašanje, kdaj bodo že te prve stopničke (smeh, op. p.). Tudi jaz si jih seveda želim, sem si jih že prej, zdaj pa seveda še toliko bolj. Delam vse, da bodo, je pa za to treba narediti dve res dobri dobri vožnji, zato se res osredotočam le na to, potem pa bomo videli, kaj bo prinesel dan in kaj bodo naredila še druga dekleta," se je proti konkurenci obrnila Bucikova.

Pred odhodom v Meribel na trening v Kranjsko Goro

Zadnja dneva pred odhodom v Francijo bo skupaj z reprezentanco izkoristila za trening v Kranjski Gori. "Zame je zelo pomembno, da že smučam dobro in da se tudi počutim dobro, tako da lahko te treninge izkoristim le za izboljševanje nekih podrobnosti, fines. Poskusila bom predvsem narediti čim več dobrih voženj, da se mi ta visok ritem res usede, da se bom v takšnem smučanju počutila čim bolj sproščeno ter da bom potem to še lažje prenesla na tekme. Ta kranjskogorska strmina je zahtevna, strma, a je primerljiva s tisto v Meribelu, tako da bo za trening zagotovo vrhunska."

V lanski sezoni je v Meribelu osvojila četrto mesto. Foto: Reuters

Novogoričanka lahko nekaj razlogov za optimizem zagotovo najde v svojem lanskem slalomu v Meribelu, kjer je na finalni tekmi svetovnega pokala osvojila četrto mesto, takrat se je zmage veselila Andreja Slokar, ki pa zaradi poškodbe v tej sezoni ne smuča. "Od zadnje tekme v Meribelu imam tamkajšnjo progo v dobrem spominu in tudi veleslalomska proga mi je zelo všeč. Proga je zelo razgibana, tako da bo treba biti pripravljen na vse, a jaz vedno pravim, da ko si dobro pripravljen in dobro smučaš, se znaš spopasti z različnimi tereni, ko pa ti ne gre, ti pa noben teren ne more pomagati," je prepričana Bucikova.

"Na slalomu bo start nekoliko višje kot lani, upam, da letos vsaj ponovim tisti rezultat (smeh, op. p.). Zagotovo je to neki plus, ker grem tja z lepimi spomini, vem, da sem na tisti progi že smučala dobro, tako da je to zagotovo plus, ni pa nikakor nobena zagotovilo, da bo tudi tokrat tako, česar se dobro zavedam," je sklenila osma slalomistka sveta.

