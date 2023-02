Verjamejo v zasuk v pravem trenutku

Alpski smučarji, z izjemo specialistov za slalom, ki jih čaka še ena tekma svetovnega pokala, odštevajo dneve do začetka svetovnega prvenstva. V prvih dneh bodo v ospredju predvsem specialisti za hitre discipline, v slovenskem moškem taboru bosta v ospredju predvsem Martin Čater in Miha Hrobat, priložnost bo dobil tudi mladinski svetovni prvak v smuku Rok Ažnoh.

Ob odsotnosti poškodovanega Boštjana Klineta bo največje breme v slovenski reprezentanci za hitre discipline padlo na ramena Martina Čatra in Mihe Hrobata, ob njiju bo na smuku in kombinaciji nastopil še Nejc Naraločnik, v superveleslalomu in kombinaciji pa še mladinski svetovni prvak v smuku Rok Ažnoh. Hrobat ima v tej sezoni eno uvrstitev v najboljšo deseterico na tekmi svetovnega pokala, potem ko je bil na smuku v Kitzbühelu na sedmem mestu.

"V Courchevelu si želim še nadgradnje vožnje iz Kitzbühela, a jaz sem že prej vedel, da znam smučati. Imel sem tudi kar nekaj smole. Sploh v Ameriki z boleznijo in v Bormiu s hrbtom. Ampak če sestavim pravo vožnjo, sem lahko zelo blizu in upam, da to pokažem tudi na tekmah v Franciji," je pred odhodom na svetovno prvenstvo dejal Hrobat.

Čater v tej sezoni še ni ujel prave forme. Foto: Guliverimage

Čater višje od 20. mesta v tej sezoni še ni posegel. To sezono je tudi menjal smuči. "Bilo je veliko testiranj in lovljenja z opremo. Bil je neki viden napredek, čeprav se rezultatsko morda ne pozna tako. Po decembru sem si želel več in morda tista 20. mesta so poskrbela za manjši padec samozavesti. Trudi se za to, da spet najdem prave nastavitve. Progo v Franciji sem lani na finalu spoznal. Je zanimiva in mi je všeč. Se že veselim začetka in si želim izboljšati svoje zadnje predstave," pa je dejal Čater, ki je lani v Courchevelu na finalu svetovnega pokala v smuku zasedel 24. mesto.

Zadnje priprave v Italiji, nato skok čez mejo na prizorišče SP "Morda si želim še malce več samozavesti in sproščenosti," je opozoril Koštomaj. Foto: SloSki

Specialisti za hitre discipline bodo zadnji konec tedna pred svetovnim prvenstvom izkoristili za priprave v Italiji v kraju La Thuile, kjer se v zadnjem času na svetovno prvenstvo pripravlja tudi Ilka Štuhec.

"Nam se izteka čas, v soboto in nedeljo bomo dva dni trenirali z italijansko moško reprezentanco v kraju La Thuile, ki je kar blizu Courchevela, tako da nas potem ne čaka predolga pot. Po Cortini smo imeli nekaj dni za premor, zdaj pa se že veselimo dela v La Thuilu, kjer so razmere dobre, sicer je teren malce drugačen od tistega v Courchevelu, a pri izkušnjah naših tekmovalcev verjamem, da to ne bo težava. Verjamem, da bo to za fante dobra priprava in da bo dovolj miru, da se v miru pripravimo na tekme in pridemo tja spočiti in sveži," je na novinarski konferenci pred odhodom dejal glavni trener Gregor Koštomaj.

Ta je v zadnjem času zadovoljen s prikazanim svojih varovancev. "Forma je v zadnjem času kar dobra, kar kažejo tudi zadnji rezultati. Morda si želim še malce več samozavesti in sproščenosti. To se morda lahko zgodi prav v Franciji. Največ polagamo v smuk, kjer imamo tudi najboljše startne številke, saj bosta Martin in Miha nastopila znotraj prvih trideset. Za kombinacijo je še malce neznanke, zelo odvisno je tudi, kdo bodo postavljavci. Za superveleslalom pa si želim, da bo vreme zdržalo, da se bo enakovredno dalo tekmovati tudi z višjimi številkami. Tako lahko verjamem, da bodo fantje dobro tekmovali, in mislim, da lahko posežemo po mestih, ki si jih želimo. Tudi mi ne skrivamo, da si želimo deseterice," je še dejal Koštomaj.

Tekmovalci se bodo najprej 7. februarja pomerili v alpski kombinacji, dva dni kasneje jih čaka superveleslalom, 12. februarja pa še smuk.

