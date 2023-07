Senzacija v Wimbledonu, Đoković se je po porazu zlomil

Malokdo je pred današnjim finalom verjel, da bo Carlos Alcaraz lahko presenetil Novaka Đokovića, ki je štirikrat zapored zmagal turnir na sveti travi. Pravzaprav je Đoković po več kot desetih letih izgubil na osrednjem igrišču Wimbledona.

Španec je danes pokazal iz kakšnega testa je. V odločilnih trenutkih se ni ustrašil, ampak igral svoj najboljši tenis. Tako je bilo tudi v zadnji točki petega niza. Dvoboj je trajal skoraj pet ur, natančneje 4 ure in 46 minut. Za Alcaraza je bila to druga zmaga na turnirjih za grand slam. Lani je dobil OP ZDA, danes pa je dobil še Wimbledon.

Na družbenih omrežjih se je že oglasil Rafael Nadal, ki je čestital mlajšemu kolegu. Enhorabuena @carlosalcaraz . Nos has dado una alegría inmensa hoy y seguro que nuestro pionero en el tenis español, Manolo Santana, también ha estado animando allá dónde esté como de Wimbledon al que hoy te has unido.

Un abrazo muy fuerte y a disfrutar del momento ¡¡¡Campeón!!!… pic.twitter.com/y0j2GowX3O — Rafa Nadal (@RafaelNadal) July 16, 2023

Foto: Reuters

"Ni ravno dober dan za mene, ampak je dober za Carlosa," je uvodoma povedal 23-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in nekaj besed namenil svojemu nasprotniku. "Mislil sem, da bom s tabo težave na pesku in betonu, ampak ne na travi. To leto se je tudi to spremenilo. Neverjetno je, kako si se prilagodil na to podlago. Neverjetno, kaj si naredil. Vse čestitke tebi in tvoji ekipi."

Pozneje se je obrnil k svoji loži in se čustveno zlomil. "Vesel sem, da je moj sin še vedno tu in da se še vedno smeje. Hvala za podporo. Rad te imam," mu je sporočil Nole.

Novak Đoković je v prvem nizu oddal le eno igro. Foto: Guliverimage

Đoković v prvem nizu povozil Alcaraza

V prvi igri dvoboja je serviral Novak Đoković, ki je potreboval kar nekaj časa, da je dobil igro na svoj servis. Alcaraz je imel v tej igri celo žogico za "break", a je Nole vendarle dobil igro in povedel z 1:0. V drugi igri, ko je serviral Alcaraz, je ta pokazal nekaj nervoze. To se je poznalo tudi pri rezultatu. Đoković mu je vzel servis in povedel z 2:0. V naslednji igri je Nole potrdil "break" in vodil že s 3:0, nekaj trenutkov pozneje je imel že v rokah vodstvo 5:0.

Španec se je prvič na rezultatsko tabelo vpisal šele v šesti igri, ko je dobil niz na svoj servis in zaostanek znižal na 1:5. Sedma igra je bila za Đokovića le še formalnost, ki je prvi niz dobil po vsega 35 minutah. Gledalci in navijači skorajda niso mogli verjeti, kako je v tem nizu močno je dominiral Đoković.

Carlos Alcaraz je drugi niz dobil po podaljšani igri in tako prekinil dolg niz Novaka Đokovića. Foto: Guliverimage

Drugi niz je 20-letni Španec začel veliko bolje, potem ko je na hitro dobil uvodno igro drugega niza in povedel z 1:0. V naslednji je sledilo manjše presenečenje, saj je Alcarazu že takoj uspel "break" in povedel z 2:0. A veselje mlajšega tekmeca ni trajalo prav dolgo. Đoković je v tretji igri nasprotniku vzel servis in zmanjšal zaostanek na 1:2, v naslednji igri pa je že izenačil na 2:2.

Novak Đoković se je v drugem nizu znašel na tleh, a se k sreči ni poškodoval. Foto: Reuters V deveti igri pri izidu 4:4 se je Nole ozrl proti svoji ekipi in želel izvedeti, kam Alcaraz servira drugi servis. Imel je namreč težave. Prav tako se je v tej igri znašel na zadnjici, ko mu je zdrsnilo. K sreči se drugi igralec sveta ni poškodoval.

Na koncu je drugi niz odločila podaljšana igra, kjer se sicer Novak Đoković počuti najbolj domače. A tokrat je več zbranosti pokazal mladi Španec, ki je drugi niz dobil po uri in 35 minutah in izenačil na 1:1 v nizih.

Novak Đoković je do tega niza dobil kar 15 zaporednih podaljšanih iger, kar je bil po letu 1970 med moškimi najdaljši niz v eni sezoni. Pravzaprav je letos prvič izgubil podaljšano igro.

Carlos Alcaraz je tretji niz dobil s 6:1. Foto: Reuters

Tretji niz se je začel po željah Carlosa, saj mu je že v uvodni igri uspel "break" in povedel z 1:0. V drugi igri je to Španec potrdil in imel vodstvo z 2:0. Nole je tretjo igro vendarle dobil in zaostanek znižal na 1:2. Sledila je maratonska peta igra, v kateri je serviral Novak Đoković. Alcaraz je izkoristil šele sedmo žogico za odvzem servisa in povedel s 4:1. Peta igra je trajala kar 26 minut. V tej igri pa je sodnik Novaka opozoril, da si jemlje preveč časa med točkami. Tudi naslednji dve igri je dobil Alcaraz in tretji niz dobil s 6:1. Ta je trajal natanko eno uro.

Foto: Reuters

Novak se je v četrtem nizu prebudil

V četrtem nizu se je Novak Đoković že v svoji uvodni servisni igri znašel v težavah, potem ko je Alcaraz povedel z 15:40. 36-letni teniški igralec se v tem trenutku še zdaleč ni predal. Uspel mu je preobrat in izenačil na 1:1. V četrti igri, na servis Đokoviča, smo na obeh straneh videli nekaj izjemnih potez. Igro je dobil Nole in izenačil na 2:2.

V peti igri si je Đokovič ustvaril žogico za odvzem servisa, ki je ni izkoristil. Prav tako tudi druge ne, mu pa je zato uspelo v tretje in povedel s 3:2. Đoković te prednosti ni spustil z rok, ravno nasprotno. Nasprotniku je še enkrat vzel servis in četrti niz dobil s 6:3 ter v nizih izenačil na 2:2.

Carlos se ni ustrašil

Prva igra petega niza je bila izjemna. Kot da igralca pred tem nista igrala že štiri nize. V prvi igri odločilnega niza je serviral Đoković in bil že blizu tega, da bi moral igro oddati. S svojimi bogatimi izkušnjami je igro vendarle dobil iz povedel z 1:0. Tudi Đoković v drugi igri ni izkoristil svoje priložnosti za "break", Alcaraz je izid izenačil na 1:1.

Prvi odvzem servisa smo videli v tretji igri. Uspelo je Špancu, ki je povedel z 2:1. Đoković je po izgubi servisa izgubil živce in ob mreži zlomil lopar. V naslednji igri je Alcaraz potrdil "break" in povedel s 3:1. Tega vodstva ni izpustil z rok in se na koncu zasluženo veselil zmage na najbolj prestižnem turnirju na turneji.

Wimbledon, finale



Carlos Alcaraz (Špa, 1) : Novak Đoković (Srb, 2) 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4

