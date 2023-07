Đoković po suvereni zmagi do novega rekorda

Srb Novak Đoković je v polfinalu teniškega turnirja v Wimbledonu s 6:4, 6:4 in 7:6 (4) ugnal Italijana Jannika Sinnerja in se še 35. uvrstil v veliki finale na turnirjih za grand slam. Njegov tekmec v finalu bo boljši iz večernega obračuna med Špancem Carlosom Alcarazom in Rusom Danilom Medvedjevom.

Wimbledon, polfinale Novak Đoković (Srb/2) - Jannik Sinner (Ita/8) 6:3, 6:4, 7:6 (4).

Lani je bil v četrtfinalu Wimbledona Jannik Sinner oddaljen le en niz od velike zmage proti Novaku Đokoviću, a je Srbu na koncu uspel preobrat, tokrat pa je bil italijanski tenisač daleč od uspeha. Đoković je tokrat dvoboj dobil brez oddanega niza in se uvrstil v nedeljski finale. Srb je igral že svoj 46. polfinale na turnirjih velike četverice in se je s tem izenačil z Rogerjem Federerjem, v nedeljo pa bo igral v svojem že 35. finalu na turnirju za grand slam, s tem pa je postavil absolutni rekord v tem športu.

Za Đokovića je to peti zaporedni finale in deveti skupno v karieri v Wimbledonu, tekmeca je strl po dveh urah in 47 minutah. Kot prvi je v polfinalu serviral Đoković, Italijan si je sicer že v prvi igri priigral dve priložnosti za odvzem servis nasprotniku, a je bil neuspešen. Zato pa je že v naslednji igri to uspelo Srbu, ki je ekspresno povedel z 2:0, nato pa do konca suvereno dobil vse igre na svoj servis in prvi niz dobil s 6:3. Tudi v drugem nizu je Đoković hitro prišel do breaka, potem ko je dobil tretjo igro v drugem nizu, ko je serviral Sinner. Ta igra pa je bila na koncu dovolj, da je drugi niz dobil s 6:4.

Jannik Sinner je izgubil še tretji medsebojni dvoboj z Đokovićem. Foto: Reuters

Italijan je bil zelo blizu osvojenemu nizu v tretjem, ko je vodil s 5:4 in imel dve zaključni žogici, a se je Đoković rešil. Po izenačenju pa je v podaljšani igri Sinner spet vodil (3:1), a je na koncu le slavil favorizirani drugi nosilec, Sinner pa je tako v svojem prvem polfinalu ostal praznih rok. Za igralca je bil to tretji medsebojni dvoboj, vse tri pa je dobil Beograjčan. Đoković se bo v nedeljo boril za 24. lovoriko na turnirjih velike četverice. Samo v Wimbledonu pa lovi osmo zmago, s katero bi se po številu uspehov na travnatih terenih All England Cluba izenačil s Švicarjem Rogerjem Federerjem.

Obenem je danes Đoković dosegel 34. zaporedno zmago v Wimbledonu, zadnji poraz je doživel v četrtfinalu leta 2017. "Trije zelo tesni nizi, Jannik je bil blizu, vesel sem, da se je tako razpletlo. V tretjem nizu sem čutil malo pritiska, Jannik je eden najboljših iz generacije, ki prihaja. Verjamem, da igram najboljši tenis, ne gledam na starost, pri 36 se počutim zelo dobro in še vedno sem zelo motiviran," je takoj po dvoboju na igrišču dejal srbski zvezdnik.

Carlos Alcaraz lovi svoj prvi finale v Wimbledonu. Foto: Guliverimage

V drugem polfinalu bosta igrala Carlos Alcaraz in Daniil Medvedjev, zadnja dva zmagovalca OP ZDA. Španec in Rus lovita svoj prvi finale v Wimbledonu in drugo zmago na turnirjih za grand slam. Sicer imata oba igralca do zdaj za seboj zelo dobro sezono. Medvedjev je do zdaj zbral 46 zmag in osem porazov, medtem ko je Alcaraz zbral 45 zmag in le štiri poraze. Do zdaj sta igrala dva medsebojna dvoboja, izid v zmagah pa je 1:1.

Carlos Alcaraz (Špa, 1) – Daniil Medvedjev (Rus, 3)

