Finalistki teniškega grand slama v Wimbledonu sta Marketa Vondroušova in Ons Jabeur. Čehinja je v prvem polfinalu po vsega uri in 16 minutah v dveh nizih premagala Ukrajinko Jelino Svitolino. V drugem pa je Tunizijska izgubila prvi niz, v drugem zaostajala z 2:4, nato pa proti Belorusinji Arini Sabalenki uprizorila izjemen preobrat in dvoboj dobila s 6:7, 6:4, 6:2.

Prvi polfinale odločen po vsega uri in 16 minutah

Jelina Svitolina Foto: Reuters Jelina Svitolina osem mesecev po rojstvu prvega otroka igra kot prerojena. In pred polfinalnim dvobojem je veljala za favoritko. Nenazadnje je pred štirimi leti že igrala v polfinalu na sveti travi. Dodatno motivacijo ji dajejo mladi ukrajinski navijači, ki jo spremljajo od doma, kjer že več kot eno leto vihra vojna. Nasproti ji je stala Marketa Vondroušova, ki se do letos v Wimbledonu še ni prebila dlje kot v drugi krog.

Marketa Vondroušova Foto: Reuters A je bil dvoboj nato povsem drugačen: do 2:2 v prvem nizu še izenačen, nato pa je Svitolina trikrat zapored izgubila svoj servis in Vondroušova je niz dobila s 6:3. S še dvema brejkoma je Čehinja v drugem povedla s 4:0 in zdelo se je, da bo dvoboj odločen v manj kot eni uri. Nato je Ukrajinka le pokazala igro z uvodnih dvobojev letošnjega Wimbledona, a dvoboja vendarle ni mogla več spreobrniti. Tudi v drugem nizu je izgubila s 3:6 in po uri in 16 minutah se je Čehinja uvrstila v svoj drugi finale na grand slamih. Danes 24-letna teniška igralka iz mesteca Sokolov v bližini Loketa, kjer bo ta konec tedna dirka za svetovno prvenstvo v motokrosu, je pred štirimi leti že igrala v finalu Rolanda Garrosa.

"Ne morem verjeti. Bila sem zelo nervozna," je bila tako med dvobojem kot po veliki zmagi povsem iz sebe Čehinja, ki lani zaradi poškodbe pol leta ni igrala. "Jelina je velika borka in dobra oseba. Tako težko je bilo."

Ons Jabeur v finale po velikem preobratu

Ons Jabeur Foto: Reuters

Arina Sabalenka Foto: Reuters Toliko boljši tenis pa smo spremljali v drugem polfinalu med Ons Jabeur, že lani finalistko Wimbledona, in Arino Sabalenko, letošnjo zmagovalko OP Avstralije. Igralki sta od prvega kroga igrali zelo dobro in tako izenačen je bil tudi njun dvoboj. Samo prvi niz je trajal eno uro, po podaljšani igri ga je s 7:6 dobila Sabalenka. V drugem je Jabeurjeva zaostajala že z 2:4 in finale se je nasmihal njeni nasprotnici. A ji je nato uspel izjemen preobrat: dvakrat zapored je odvzela servis in niz dobila s 6:4. V tretjem nizu je odločila šesta igra, ko je Tunizijki uspel naslednji brejk. Osma in deveta igra sta bili super izenačeni, nekaj boljše poteze pa so uspele Ons Jabeur, ki je tako za preboj v finale niz dobila s 6:3. Dvoboj je trajal dve uri in 22 minut.

"Sem brez besed in hvaležna publiki, da je verjela vame in me podpirala. Nekoč bi zagotovo izgubila ta dvoboj, zdaj, ko veliko časa posvečam mentalni pripravi, pa sem verjela vase in bila ves čas zbrana. Marketa Vondroušova me je letos že dvakrat premagala, zato upam, da se ji oddolžim v finalu," je po zmagi dejala Jabeur, sicer šesta igralka svetovne jakostne lestvice.