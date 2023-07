Kdo in zakaj je Đokovića snemal na treningu? #video

Novak Đoković bo v polfinalu igral proti Janniku Sinnerju. Foto: Guliverimage

Teniški turnir v Wimbledonu se bliža počasi h koncu. Pritiski in napetosti so zaradi tega vse večji. V moški konkurenci so ostali le še štirje najboljši, med njimi tudi Novak Đoković in Carlos Alcaraz, ki bi se lahko srečala v velikem finalu. To bi bil dvoboj prvega in drugega igralca sveta in verjetno bi v njem odločale podrobnosti.

Carlos Alcaraz accepts that his father did indeed film Novak's practice session. Please see for yourself and make your own opinions about his statement. Lets hear them in the comments. #WIMBLEDON pic.twitter.com/Qn0Am4BoD5 — दिविर जैन (@divirj04) July 12, 2023

"Da, verjetno je res, da snema treninge"

Po četrtfinalnem dvoboju je bila na novinarski konferenci tema tudi o snemanju treninga Novaka Đokovića. Srb je pred dnevi dejal, da bi si včasih na treningih želel več zasebnosti. Zato so Alcaraza vprašali, ali drži, da je njegov oče snemal trening njegovega največjega rivala. Alcaraz, ki sprva vprašanja ni najbolje razumel, tega ni zanikal.

"Verjetno je to res. Moj oče je velik ljubitelj tenisa. Ne gleda samo mojih dvobojev. Mislim, da pride v klub ob 11. uri zjutraj, odide pa ob 22. uri zvečer. Gleda tekme in treninge vseh. Da, verjetno je res, da snema treninge," je bil odkrit prvi igralec sveta.

"Zavedaš se, da so tvoji tekmeci tam, gledajo čez ramo, kaj se dogaja in kaj delate. Vsak udarec se ocenjuje." Foto: Guliverimage

Đoković bi si želel več zasebnosti

Teniška igrišča v Aorangi, kjer igrali trenirajo, so zasnovana tako, da igralci na treningih nimajo zasebnosti. Igrišča so dostopna tako novinarjem kot tudi ljubiteljem tenisa, prav tako pa med igrišči ni nobenih pregrad. Dejstvo je, da igralci nimajo prav veliko zasebnosti, na kar je pred dnevi opozoril tudi Novak Đoković.

"Situacija je takšna, da na treningih nimamo zasebnosti, čeprav bi kdaj želel, da je imam več. V tem primeru imaš več priložnosti, da preizkusim nekatere stvari in da lahko bolj jasno komuniciram s svojo ekipo. Dejstvo je, da med treningom nisi popolnoma sproščen. Zavedaš se, da so tvoji tekmeci tam, gledajo čez ramo, kaj se dogaja in kaj delate. Vsak udarec se ocenjuje. To skozi neko analizo vpliva na jutrišnji dvoboj proti Alcarazu ali komu drugemu," je povedal 36-letni Beograjčan, ki v Wimbledonu lovi 24. lovoriko na turnirjih za grand slam.

Carlos Alcaraz se je brez težav prebil v polfinale, potem ko je v četrtfinalu premagal Danca Holgerja Runeja. Foto: Guliverimage

Posnetkov Đokovića je povsod dovolj, zato ne vidi prednosti

Carlos Alcaraz je na novinarski konferenci zagotovil, da zaradi snemanja njegovega očeta nima nikakršne prednosti. Španec ima vendarle ob sebi vrhunsko ekipo, poleg tega pa je posnetkov Novaka Đokovića izjemno veliko. "Posnetke Novaka Đokovića imam na vseh platformah, tako da mislim, da to zame ni nobena prednost," je še dejal Alcaraz.

Srb in Španec bi se lahko srečala v velikem finalu, a pred tem se morata prebiti skozi polfinale. Carlos Alcaraz bo v polfinalu igral proti tretjemu nosilcu, Rusu Daniilu Medvedjevu, medtem ko Novaka Đokovića čaka Italijan Jannik Sinner, ki je postavljen kot osmi nosilec turnirja. Oba dvoboja bosta na sporedu v petek.

