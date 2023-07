Alcaraz znova navdušil, Medvedjev po hudem boju izločil presenečenje turnirja

Sedemindvajsetletni Rus, sicer zmagovalec odprtega prvenstva ZDA v New Yorku 2021, se je prvič v svoji karieri prebil v polfinale turnirja v Wimbledonu. Tretji nosilec turnirja Daniil Medvedjev je tako izločil presenečenje letošnjega turnirja, Američana Chrisa Eubanksa, trenutno 43. igralca sveta. Ta je odigral svoj prvi četrtfinale turnirja za grand slam.

Rus Daniil Medvedjev se je prvič v karieri v Wimbledonu uvrstil med štiri najboljše. Foto: Reuters

Medvedjeva v polfinalu čaka Carlos Alcaraz, ki je brez izgubljenega niza premagal Danca Holgerja Runeja. Dvoboj 20-letnikov se je po dveh urah in 23 minutah končal z zmago favoriziranega Španca. Lanski zmagovalec odprtega prvenstva ZDA v New Yorku se je tretjič prebil v polfinale turnirja za grand slam, na letošnjem odprtem prvenstvu Francije v Parizu je v polfinalu klonil proti Srbu Novaku Đokoviću, na letošnjem Wimbledonu pa ga v polfinalu čaka Rus Danil Medvedjev.

Igralca, ki sta v mladinskih letih skupaj igrala v dvojicah, sta tokrat v četrtfinalu najprestižnejšega turnirja prekrižala loparje. To je bil njun tretji medsebojni dvoboj. Na prvem na turnirju Next Gen ATP Finals je zmagal Španec, leta 2022 na turnirju v Parizu pa je Alcaraz dvoboj predal.

Carlos Alcaraz in Holger Rune, ko sta kot mladinca skupaj igrala v dvojicah.

Carlos Alcaraz and Holger Rune playing doubles together at 13 years of age 😍 (via @LesPetitsAs) pic.twitter.com/HebOK9bnwL