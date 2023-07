Četrtfinalni pretres: po četrti izpadla še prva nosilka

Prva polfinalistka Wimbledona je postala Marketa Vondrousova, ki je v četrtfinalu presenetila četrto nosilko Jessico Pegulo (6:4, 2:6 in 6:4). Nato pa se je od tretjega grand slama sezone poslovila še prva igralka sveta Iga Swiatek, s 7:5, 6:7 in 6:2 jo je po maratonskih dveh urah in 41 minutah premagala Jelina Svitolina.

Jelina Svitolina Foto: Reuters Poljakinja Iga Swiatek, trenutno prva igralka sveta, se je sploh prvič uvrstila v četrtfinale tega turnirja. Tako da njen izpad spet ni tako zelo veliko presenečenje, na travi ni dominantna kot na drugih podlagah. Njena nasprotnica Ukrajinka Jelina Svitolina se je na teniško turnejo več kot uspešno vrnila po rojstvu prvega otroka. Že leta 2019 je igrala v polfinalu Wimbledona in trenutno res kaže zelo dober tenis. Svitolina je sicer že v prvi igri dvoboja izgubila servis, a ga nato za dobljen prvi niz s 7:5 trikrat vzela nasprotnici. Za Poljakinjo bi bil lahko usoden že drugi niz, a se je rešila po podaljšani igri (7:5 za 7:6). Precej enostranski pa je bil odločilni tretji niz, ki ga je Ukrajinka po 42 minutah dobila s 6:2.

Marketa Vondrousova Foto: Reuters Danes 24-letna Čehinja Marketa Vondrousova je bila pred štirimi leti finalistka OP Francije, na vseh preostalih grand slamih pa ni prišla dlje od četrtega kroga. Še več: do letos je bil njen najboljši dosežek v Wimbledonu drugi krog. Zdaj pa je polfinalistka, med štirimi najboljšimi. Pet let starejša Američanka Jessica Pegula je tako še enkrat več obstala v četrtfinalu grand slama. Na prav vseh štirih se ji je to zgodilo že vsaj enkrat, v polfinale se ni še nikoli prebila. Čehinja je zmagala po slabih dveh urah igre s 6:4, 2:6, in 6:4. "Sploh ne vem, kaj se je zgodilo," še sama ni mogla verjeti, da je zmagala. "Moj najboljši rezultat tukaj je bil drugi krog. A sem postala boljša. Zdaj rada igram na travi." V polfinalu jo torej čaka Svitolina.

Preostala dva četrtfinala bosta odigrana v sredo: Jelena Ribakina - Ons Jabeur in Arina Sabalenka - Madison Keys.