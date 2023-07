Novak Đoković z nekaj težavami dokončal delo, Američan izločil Cicipasa

V Wimbledonu se nadaljujejo dvoboji četrtega kroga. Na igrišče sta se vrnila Novak Đoković in Hubert Hurkacz, ki v nedeljo zaradi prepozne ure nista mogla končati dvoboja. Danes je srbski zvezdnik, ki je včeraj povedel z 2:0 v nizih, prvi niz izgubil (5:7), v drugem pa spet našel ritem in Poljaka odpravil s 6:4. V četrtfinale sta se prebila še Danil Medvedjev in Christopher Eubanks, kot zadnja pa bosta danes na osrednje igrišče stopila Carlos Alcaraz in Matteo Berrettini.