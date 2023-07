Šel je skozi pekel: dneve je prejokal v postelji #video

"I spent many days in my bed crying about not being able to play" 🙏



V soboto je Matteo Berrettini po napetem dvoboju premagal Alexandra Zvereva in se uvrstil v osmino finala najbolj prestižnega teniškega turnirja v Wimbledonu. Italijan je leta 2021 igral že v finalu tega turnirja in zdelo se je, da živi svoje športne sanje, ko se je na svetovni lestvici povzpel že na šesto mesto. Nekateri so menili, da je za njegove slabe rezultate kriva partnerica Melissa Satta. Foto: Guliverimage

Naposlušal se je kritik, kriva naj bi bila njegova partnerica

Zatem je prišlo zanj težko obdobje, ko se je spopadal s poškodbami in ni mogel igrati. Razmišljal naj bi celo, da bi lopar postavil v kot in se poslovil od profesionalnega tenisa. V tem obdobju se je naposlušal kritik, da se premalo posveča tenisu, potem ko se je začel družiti s svojo partnerico Melisso Satta, in da je ona kriva za njegove neuspehe.

Matteo Berrettini se je uvrstil v osmino finala Wimbledona. Foto: Guliverimage

"Žalostno, vendar je res"

Zdaj se zdi, da je 27-letni Italijan znova našel voljo do tenisa in da v njem spet uživa. A bili so tudi dnevi, ko mu je bilo izjemno težko.

"Veliko dni sem preživel v postelji in jokal, ker nisem mogel igrati. Pet dni zapored ni nič. Žalostno, vendar je res. Pogrešam igranje, pogrešam tekmovanja. Ljudje, ki so mi blizu, vedo za to. Zato je nekaj posebnega, da sem spet našel dodatno energijo, najdem jo vsak dan. Res sem vesel, da sem tukaj, vi pa ste neverjetni. Hvala za vašo podporo," je tako po dvoboju v intervjuju na igrišču razkril Berrettini.

To je bil zanj šele 17. dvoboj v letošnji sezoni in tik pred Wimbledonom sploh ni bil prepričan, da bo igral. "Priletel sem sem in si rekel, da mi bo morda malo pomagalo vzdušje. Res nisem bil prepričan o tem. Pa ne zato, ker si ne bi želel. Če želite igrati na turnirju za grand slam, morate biti fizično in psihološko pripravljeni."

Rekel si je, da se mora vrniti

Svoje občutke je trenutno 38. igralec sveta pozneje delil tudi na novinarski konferenci. Tam je povedal, da se mu tisto, kar se mu je nekoč zdelo samoumevno, danes ne zdi več tako. Dejal je, da bi, če bi mu nekdo pred tedni dejal, da bo pet dni zapored igral v Wimbledonu, podpisal s svojo krvjo.

"Zares sem dneve preživel v svoji postelji in razmišljal o turnirjih, ki sem jih izpustil, o poškodbah in žalosti, ki sem jo čutil. Rekel sem si, da se moram vrniti in se počutiti živega, ko igram. To energijo zdaj imam in ni pomembno, kako utrujen sem. Zjutraj grem in uživam. Našel sem dodatno energijo, ki se je morda pred leti zdela samoumevna."

Alexander Zverev je prepričan, da lahko Matteo Berrettini s takšno igro pride daleč. Foto: Guliverimage

Kaj mu je povedal Zverev?

Mattea Berrettinija v naslednjem krogu čaka izjemno zanimiv nasprotnik. To bo prvi igralec sveta Carlos Alcaraz. Številni so prepričani, da lahko Berrettiniju na letošnjem turnirju v Wimbledonu uspe še marsikaj. Takšnega mnenja je bil tudi Alexander Zverev, ki ga je premagal v tretjem krogu.

"Matteu sem rekel, da lahko osvoji turnir, če bo tako nadaljeval. So še drugi izjemni igralci. Alcaraz bo zelo zahteven nasprotnik, vendar ima možnost proti vsem, ki še igrajo na turnirju," je bil jasen Nemec.

