Zaradi vojne bo še toliko bolj motivirana

Kot zadnji par bosta na igrišče številka ena stopili Ukrajinka Jelina Svitolina in Belorusinja Viktorija Azarenka. Ta dvoboj bo imel še več naboja, potem ko Belorusija podpira Rusijo proti vojni v Ukrajini. Svitolina, nekdanja tretja igralka sveta, je v takšnih dvobojih še bolj motivirana.

"Vsak dvoboj igram za svojo državo, ampak ta bo še bolj poseben. Veliko Ukrajincev me bo gledalo in podpiralo. Šla bom na igrišče in se res borila za vsako točko. To poskušam jemati kot veliko motivacijo." Tudi Svitolina se vse od vojne, ki se je začela leta 2022, ni rokovala z nobeno rusko ali belorusko igralko.

Svoj pohod nadaljuje Iga Swiatek, prva nosilka turnirja, ki se je brez težav prebila do četrtega kroga. Njena nasprotnica bo zdaj Švicarka Belinda Bencic. Igralki sta do zdaj igrali tri medsebojne dvoboje, izid v zmagah pa je 2:1 za Poljakinjo.

Zanimivi dvoboji: Iga Swiatek (Pol, 1) - Belinda Bencic (Švi, 14)

Jessica Pegula (ZDA, 4) - Lesia Curenko (Ukr)

Victoria Azarenka (Rus, 19) - Elina Svitolina (Ukr)

Preberite še: