Branilka naslova tokrat proti Brazilki, na delu spet Ela Nala Milić

Jelena Ribakina, lanska zmagovalka Wimbledona, se je letos brez večjih težav prebila do četrtega kroga. Tokrat bo njena nasprotnica Beatriz Haddad Maia, trenutno 13. igralka sveta, ki še nima vidnega uspeha na sveti travi. Zanimiv je njun izid v medsebojnih dvobojih. Kazahstanka in Brazilka sta odigrali dva medsebojna dvoboja, oba pa je dobila Beatriz Haddad Maia.

Prava teniška poslastica se obeta med izkušeno Petro Kvitovo in Ons Jabeur. Prva je v Wimbledonu že dvakrat slavila, medtem ko je Jabeurjeva lani igrala v finalu tega turnirja. Čehinja in Tunizijka sta do zdaj petkrat igrali med seboj. Izid je 4:1 za Kvitovo.

Ela Nala Milić Foto: Grega Valančič/Sportida

Med mladinkami bo igrala Slovenka Ela Nala Milić. Ta je bila v prvem krogu boljša od Poljakinje Zuzane Pawlikowski s 6:2 in 7:5. Tokrat bo njena nasprotnica Bolgarka Rosica Denčeva, trenutno 36. igralka sveta med mladinkami, medtem ko je naša igralka uvrščena na 85. mesto.

Zanimivi dvoboji: Jelena Ribakina (Kaz, 3) - Beatriz Haddad Maia (Bra)

Petra Kvitova (Češ, 9) – On Jabeur (Tun, 6)

Arina Sabalenka (Blr, 2) – Ekaterina Aleksandrova (Rus) Mladinke: Ela Nala Milić (Slo) - Rosica Denčeva (Bol)

