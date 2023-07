Kot bi izgubljen prvi niz Đokovića razjezil

Na gradnu slamu v Wimbledonu so po dekletih s četrtfinalnimi obračuni začeli še moški. Po prvem nizu dvoboja Novak Đoković - Andrej Rubljev smo pomislili na novo presenečenje (v ženski konkurenci sta izpadli Iga Swiatek in Jessica Pegula), a je očitno izgubljen niz srbskega asa samo dodatno podžgal. Napredoval je s 4:6, 6:1, 6:4, 6:3. Pred tem je prvi polfinalist postal Jannik Sinner.

Novak Đoković Foto: Reuters Znana sta prva polfinalna para teniškega turnirja v Wimbledonu. V ženski konkurenci je to Marketa Vondroušova - Jelina Svitolina, v moški pa Novak Đoković - Jannik Sinner. Enaindvajsetletni Italijan iz Južne Tirolske bo prvič v karieri nastopil v polfinalu grand slam turnirja, petnajst let starejši Srb pa se je že šestinštiridesetič prebil med štiri najboljše na štirih največjih turnirjih in se v tej kategoriji izenačil z rekorderjem Rogerjem Federerjem. Drugi nosilec Đoković je prvi niz izgubil s 4:6, a kot da ga je to razjezilo, saj je nato drugega dobil po vsega 29 minutah s 6:1. V tretjem je sedmopostavljeni Rubljov eno uro še prožil dober odpor, a klonil s 4:6. Četrti niz je bil samo še formalnost: 6:3 za rekorderja po številu osvojenih grand slamov.

Od mladinskem Wimbledona sta se poslovila oba slovenska predstavnika. Tako 17-letna Ela Nala Milić kot njen vrstnik Matic Križnik sta dobila po en dvoboj med posamezniki, v dvojicah pa sta izpadla v prvem krogu. Križnik je moral v torek priznati premoč šestemu nosilcu Bolgaru Ilijanu Radulovu (6:4, 5:7, 6:4).

Jannik Sinner Foto: Reuters Pred njima sta svoj četrtfinalni dvoboj začela Italijan Jannik Sinner in Rus Roman Safiullin, ki je sploh prvič igral na glavnem turnirju Wimbledona. Sinner je brez težav upravičil vlogo favorita in po dveh urah in 17 minutah napredoval z izidom 6:4, 3:6, 6:2 in 6:2. Zanj je to sploh prva uvrstitev v polfinalega grand slama, v Melbournu, Parizu in New Yorku se ni nikoli dobil četrtfinalnega dvoboja.

Preostala dva četrtfinala sta Carlos Alcaraz - Holger Rune in Danil Medvedjev - Christopher Eubanks. Odigrana bosta v sredo.