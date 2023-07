Mamica, ki je šokirala Wimbledon, si je najprej privoščila pivo

V torek je na osrednjem igrišču v Wimbledonu za veliko presenečenje poskrbela Jelina Svitolina, ki se je po zmagi nad Igo Swiatek uvrstila v polfinale turnirja v Wimbledonu (7:5, 6:7 (5), 6:2). Njena nasprotnica v polfinalu bo Čehinja Marketa Vondrousova.

Najprej si je privoščila pivo.

How will Elina Svitolina begin her #Wimbledon semi-final preparations?



"A beer" 😂🍻 pic.twitter.com/vY7QR1xUvN — BBC Sport (@BBCSport) July 11, 2023

"Mislim, da sta me otrok in vojna naredila drugačno"

Ob tem je treba omeniti, da je ukrajinska teniška igralka pred osmimi meseci rodila prvega otroka in se po treh mesecih po porodu vrnila k treningom. Poleg tega je njena država že od lani v vojni. Povedala je, da je zelo vesela, da je na ta način Ukrajincem prinesla nekaj sreče, in da ji je vojna spremenila pogled na življenje.

"V psihično težkih položajih tega ne jemljem kot katastrofo. V življenju so tudi hujše stvari. Mislim, da me je vojna naredilo močnejšo, tudi psihično," je po dvoboju povedala nekdaj tretja igralka sveta, ki se ni pustila zmesti, ko so morali dvoboj zaradi dežja prekiniti in zapreti streho nad osrednjim igriščem.

"Imam motivacijo, res veliko motivacijo, da se vrnem na vrh. Mislim, da sta me otrok in vojna naredila drugačno. Na stvari zdaj gledam drugače."

Vesela je, če lahko v ukrajinske domove prinese nekaj sreče. Foto: Guliverimage

Ko vidi ukrajinske otroke, se ji topi srce

Hvaležna je za vso podporo, ki jo je dobila s tribun, še bolj vesela pa je, ker s svojo uvrstitvijo v polfinale vpliva na ljudi v Ukrajini. "Na spletu je veliko posnetkov, kako otroci gledajo dvoboj na svojih telefonih. Ob tem se mi topi srce," je dejala 28-letna teniška igralka, ki se ob koncih dvobojev že nekaj časa ne rokuje z ruskimi ali beloruskimi igralkami.

"Ni lahko igrati proti nekomu, s katerim si deliš veliko lepih trenutkov." Foto: Guliverimage

Kaj ji je Poljakinja povedala ob mreži?

A so tudi igralke, ki podpirajo Ukrajino. Med njimi je njena zadnja nasprotnica Iga Swiatek, ki že od samega začetka obsoja vojno v Ukrajini. Poljakinja, ki na kapi nosi modro-bel trak, je dejala, da bo navijala za svojo prijateljico. Želi ji, da v soboto dvigne prestižno lovoriko in osvoji svoj prvi turnir za grand slam.

"Iga ni samo izjemna igralka in neverjetna oseba. Bila je ena prvih, ki je dejansko pomagala Ukrajincem. To je bila velika pomoč za Ukrajino. Ni lahko igrati proti nekomu, s katerim si deliš veliko lepih trenutkov."

Zahvala tudi britanskim organizatorjem

Ukrajinskim igralcem so naproti prišli tudi organizatorji Wimbledona in britanska teniška zveza. Zagotovili so jim namestitev in treninge čez poletje, za kar jim je hvaležna tudi Svitolina. "Neverjetno je, kaj je Velika Britanija naredila in še vedno dela za Ukrajince. Ne moremo se jim dovolj zahvaliti za to, kar so naredili za nas," je še povedala Svitolina.

