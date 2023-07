Šestnajstletnica ne zna brzdati čustev #video

Mirra Andrejeva, šele 16-letna teniška igralka, se je na glavni turnir v Wimbledonu uvrstila skozi kvalifikacije. V nadaljevanju turnirja se je prebila vse do osmine finala. Bila je že zelo blizu uvrstitvi v četrtfinale, saj je proti Madison Keys dobila prvi niz, vodila v drugem nizu, nato pa izgubila z izidom 3:6, 7:6 (4), 6:2.

