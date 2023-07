Zakaj jih pošiljajo z igrišča?

Na teniškem turnirju v Wimbledonu smo letos že nekajkrat videli, da so organizatorji predčasno prekiniti dvoboj. Razlog za to so stroga pravila tega najprestižnejšega teniškega turnirja. Oglasil se je tudi Novak Đoković, ki bo moral igrati tri dni zapored.

Teniški turnir v Wimbledonu ima stroga pravila, ki se jih organizatorji dosledno držijo. Najbolj znano pravilo je, da morajo biti igralci oblečeni v belo. Letos so za igralke to pravilo sicer nekoliko omilili, saj lahko pod krilom nosijo barvne hlačke.

Dvoboji v Wimbledonu se morajo končati do 23. ure zvečer. Foto: Gulliver/Getty Images

Zakaj so sprejeli takšno pravilo?

Letos bi se lahko zaradi slabega vremena kar nekaj dvobojev zavleklo pozno v noč, a se to v Wimbledonu ne more zgoditi. Eno izmed strogih pravil turnirja je, da se dvoboji lahko igrajo le do 23. ure zvečer, saj velja "policijska ura". Ta preprečuje, da bi se dvoboji igrali pozno v noč, medtem ko na preostalih treh turnirjih za grand slam (OP Avstralije, OP Francije in OP ZDA) dvoboji potekajo tudi do zgodnjih jutranjih ur.

To pravilo so organizatorji sprejeli zaradi zaščite domačinov. Torej zato, da v soseski v poznih večernih urah ne bi bilo preveč hrupno. Pravilo so sprejeli leta 2009, ko so zgradili streho na osrednjem igrišču. To je namreč omogočilo, da lahko dvoboji potekajo tudi takrat, ko je že mrak. Pred tem to ni bilo mogoče.

Prekršili so pravilo, a le za nekaj minut

Vseeno pa se je v preteklih letih zgodilo, da so pravilo prekršili, a le za nekaj minut. Med drugi so to pravilo prekršili leta 2018, ko sta v polfinalu igrala Novak Đoković in Rafael Nadal. Igralca sta tistega leta na osrednje igrišče stopila malo po 20. uri.

Srb in Španec sta si razdelila prva dva niza, tretji pa se je zavlekel v podaljšano igro. Organizatorji so jima vseeno dovolili, da sta nadaljevala in končala podaljšano igro. Đoković je podaljšano igro dobil z 11:9, dvoboj pa so potem prekinili ob 23.02.

Novak Đoković je opozoril na težavo. Foto: Guliverimage

Na težavo opozarja tudi Novak Đoković

To pravilo je letos še kako občutil Novak Đoković, eden največjih favoritov za zmago na letošnjem Wimbledonu. Srb bo moral stopiti na igrišče kar tri dni zapored, saj so morali prekiniti njegov dvoboj v osmini finala, ko je igral proti Poljaku Hubertu Hurkaczu. Dvoboj se je začel v nedeljo, končala pa sta ga v ponedeljek popoldan. V torek Beograjčana čaka že četrtfinalni dvoboj.

Igralci, med njimi tudi Novak Đoković, opozarjajo, da bi se morali dvoboji na sveti travi začeti nekoliko prej. Dvoboji se na osrednjem igrišču kluba All England začenjajo ob 13.30 po lokalnem času, na igrišču številka 1 pa le pol ure prej. "Mislim, da bi lahko prve tekme prestavili vsaj na 12. uro. To bi pomenilo veliko razliko," je povedal 23-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Foto: Guliverimage

Na te pozive so se že odzvali organizatorji turnirja na sveti travi, natančneje izvršna direktorica Sally Bolton, ki je zanikala, da so takšne zahteve medija BBC, saj se že zadnja desetletja dvoboji na osrednjem igrišču začenjajo nekoliko pozneje. S tem bi radi ljudem omogočili, da imajo več časa za ogled športnega kompleksa in da lahko kaj pojedo.

"Morda jagode s smetano. Ljudje kupijo vstopnice, da bi užival v vsem tem. Poleg tega si želimo, da bi bile tribune polne, ko igralci stopijo na igrišče," je za tuje medije povedala Sally in ob tem poudarila, da poslušajo tudi igralce.

"Seveda spremljamo in poslušamo, kaj govorijo igralci. Prav tako poslušamo naše delničarje in goste. Moramo poslušati tudi, kaj nam govorijo navijači, ki kupijo vstopnico in želijo preživeti lep dan. Veliko je dejavnikov, ki jih moramo upoštevati pri sprejemanju odločitev," je še dejala izvršna direktorica.

Preberite še: