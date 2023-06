Vendarle so jih uslišali zaradi spodnjega perila #video

Organizatorji v Wimbledonu so eni tistih, ki se najbolj striktno držijo pravil, ki jih določa za mnoge najbolj prestižen turnir na teniški turneji. Med njimi je tudi pravilo, da so igralke in igralci oblečeni v belo športno opravo. Ne samo to, ampak morajo imeti tudi na sebi tudi belo spodnje perilo.

Po lanski kampanji in protestih " Address The Dress Code", ko so želeli poudariti, da je za teniške igralke lahko precej nerodno, če igrajo v belem spodnjem perilu in imajo v tistem času menstruacijo. Tem kritikam sta se pridružili tudi Judy Murray, mama Andyja Murrayja, in nekdanja legendarna teniška igralka Billie Jean King.

"Z veseljem potrjujem, da je upravni odbor po posvetovanju z igralkami in predstavniki več interesnih skupin sprejel odločitev o posodobitvi pravil belih oblačil v Wimbledonu." Foto: Guliverimage/Getty Images

Tista, ki bo želela, bo lahko imela barvne hlačke

Po tem so organizatorji sporočili, da so vendarle zavezani k temu, da poslušajo igralke in igralce in da jim omogočijo, da lahko igrajo brezskrbno in po svojih najboljših močeh.

"Z veseljem potrjujem, da je upravni odbor po posvetovanju z igralkami in predstavniki več interesnih skupin sprejel odločitev o posodobitvi pravil belih oblačil v Wimbledonu. To pomeni, da bodo imele dekleta, ki igrajo na turnirju, možnost igrati v barvnih spodnjih hlačkah, če se bodo tako odločila. Upamo, da bo ta sprememba pravil pomagala, da se bodo lahko osredotočila na svoje predstave," je že lani povedala Sally Bolton, izvršna direktorica All England Cluba. Ob tem so sporočili, da preostale zahteve glede oblačenja ostajajo iste.

...and here was the supervisor who came out to look at his underwear yet again. He (Jurij Rodionov) then left court to change. #Wimbledon pic.twitter.com/rU1q7tpqDo — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 13, 2017

Mladeniče pošiljali z igrišča in jim priskrbeli belo spodnje perilo

V preteklosti smo že večkrat videli kar nekaj bizarnih primerov, ko so bili določene igralke in igralci opozorjeni ali celo kaznovani zaradi neupoštevanja njihovih pravil. Leta 2017 so v konkurenci mladincev kar tri mladeniče poslali z igrišča, naj si zamenjajo spodnje perilo. Pravzaprav so jim ga priskrbeli kar sami prireditelji tekmovanja.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Kanadska teniška igralka Eugenie Bouchard je leta 2015 na noge dvignila ves Wimbledon, saj je imela pod svojo belo opravo črn modrček. Glavna sodnica je ugotovila, da ima Kanadčanka črn modrček, a se je na koncu vseeno odločila, da je ne bo kaznovala.

Tudi pri legendarnemu Rogerju Federerju ni bilo izjeme

V Wimbledonu je zelo nenavadno kazen dobil Nick Kyrgios, avstralski teniški igralec, ki je nosil napačen trak na glavi. Najbolj smešno pri vsem skupaj je bilo, da je imel Nick na glavi trak z uradno licenco Wimbledona. Leta 2013 pa je bil opozorjen tudi legendarni Roger Federer, potem ko je imel športne copate z oranžnim podplatom. To so samo dokazi, da britanski organizatorji ne popuščajo niti za milimeter.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Teniški turnir v Wimbledonu velja za enega najstarejših, prav tako je poln togih pravil. In od kod izhaja pravilo, ki se ga organizatorji turnirja tako strogo držijo? Pravilo naj bi veljalo že od leta 1800. Takrat je bil tenis uglajen šport, ki so ga na družabnih srečanjih igrale predvsem ženske. Zelo neprimerno je bilo, če se je pri ženskah videl pot, ki je veliko bolj opazen na barvnih oblačilih. Da bi se izognile tej zadregi, so ženske nosile pretežno bele obleke. The All England Club je bil ustanovljen leta 1868, najprej kot klub za kriket, leta 1875 pa so začeli igrati še tenis.

Glavni del tretjega grand slama sezone se bo začel prihodnji ponedeljek. Ta teden so poleg treningov na sporedu kvalifikacije, v katerih bodo danes v prvem krogu nastopile štiri slovenske predstavnice: Tamara Zidanšek, Kaja Juvan, Polona Hercog in Dalila Jakupovič.

