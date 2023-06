Presenetile vas bodo sposobnosti princese Kate Middleton #video

Kate Middleton, valižanska princesa, in nekdanji teniški igralec Roger Federer sta igrala tenis na wimbledonski travi ter ob tem obiskala tudi trening pobiralk in pobiralcev žog. Marsikdo pa je bil presenečen nad športnimi sposobnostmi Kate Middleton.

Wimbledon, najbolj prestižen teniški turnir na turneji, se vse bolj bliža. Nekateri igralci so že prispeli v London, med njimi tudi Novak Đoković. Sveto travo pa sta nedavno preizkusila tudi Kate Middleton ter eden najboljših teniških igralcev vseh časov in osemkratni zmagovalec Wimbledona Roger Federer. Oba sta pozneje obiskala še pobiralke in pobiralce žogic, ki se vneto pripravljajo na veliki turnir.

Foto: Guliverimage

Žogico je poslala mimo Federerja

Na spletu se je pojavil videoposnetek, kako Kate Middleton igra tenis proti Rogerju Federerju. S posnetka je razvidno, da princesi tenis in na splošno šport sploh nista tuja. "Bova igrala tenis?" vpraša Federer, medtem pa mu Kate odgovori: "Da, prosim." V eni izmed točk Kate zadane celo stransko črto in osvoji točko. Baselčan, ki ima v žepu 20 zmag na turnirjih za grand slam, je bil nad udarcem navdušen: "Mislim, da je bila na črti. Neverjetno."

Kate Middleton v vlogi pobiralke žogic. Foto: Guliverimage

Kate Middleton: Neverjetno je videti zakulisje

Tako Federer kot Kate sta se preizkusila v vlogi pobiralke in pobiralca žogic, pozneje pa jih še obiskala na pripravah za prihajajoči turnir.

Pri opravljanju te naloge jima je pomagala deklica z imenom Mollie. Ta je bila med drugim navdušena, kako je Kate ujela eno izmed žogic.

Princesa Kate in Federer sta nekaj besed spregovorila tudi z ljudmi, ki so odgovorni za pripravo pobiralk in pobiralcev žogic. "Če zdaj pogledate zunanja igrišča, so najbolj obrabljena na mestih, kjer so pobiralci žogic," jima je razkril Jamie Baker, direktor turnirja.

Kate Middleton je bila navdušena, ko je videla, koliko dela in truda je vloženega, da lahko pobiralci žogic uspešno opravijo svoje delo. "Neverjetno je videti zakulisje," je dejala 41-letna princesa.

Foto: Guliverimage

Trenirajo že od februarja

V Wimbledonu sodeluje približno 250 najstnic in najstnikov, ki dobijo vlogo pobiralcev. Po besedah pobiralke Mollie se je lani prijavilo okrog tisoč fantov in deklet, izbrali pa so jih le okrog 300. Njihova povprečna starost je 15 let, trenirati pa začnejo že februarja.

