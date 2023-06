Zakaj si je Roger Federer premislil?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Roger Federer, danes že upokojeni teniški igralec, je v enem izmed zadnjih turnirjih razkril veliko zanimivega. Med drugim se ni mogel izogniti vprašanju, kdo je najboljši teniški igralec vseh časov in ali bo kmalu delal kot komentator.

Roger Federer in Novak Đoković Foto: Reuters

Še vedno odmeva uspeh Novaka Đokoviča, ta je zmagal na zadnjem OP Francije in s tem osvojil skupno 23. turnir za grand slam. Srb je s tem postal igralec, ki je osvojil največ turnirjev za grand slam. Enega manj ima Rafael Nadal, medtem ko jih je Roger Federer v svoji karieri osvojil 20. Ob zadnjem uspehu Đokovića se je znova razvila debata, kdo je najboljši igralec vseh časov. Številni so prepričani, da je to Nole.

Novak Đoković je letos še tretjič zmagal na OP Francije. Foto: AP / Guliverimage

To vprašanje je dobil tudi Roger Federer, ki se je dolgo izogibal tej tematiki. Zdaj je vendarle tudi on odgovoril na to vprašanje.

"Težko je to določiti. Gre za temo, v kateri ni jasnega odgovora. Enkrat sem prijatelja vprašal: 'Kaj je težje, osvojiti Wimbledon pri 17 letih, kot je to uspelo Borisu Beckerju, ali osvojiti Roland Garros s 36 leti, kar je uspelo Novaku?' Ne vem," je bil neodločen Baselčan, ki pa se strinja s tem, da je Novaku uspelo nekaj izjemnega. "Neverjetno. To, kar je dosegel, je res nekaj velikega."

Roger Federer Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kolikokrat gre še na igrišče? Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Federer je dokončno lopar postavil v kot lani, zadnji dvoboj pa je odigral septembra na Laverjevem pokalu, kjer je bilo zelo čustveno slovo. Po končani športni karieri je še samega sebe presenetil, kako ga tenis še vedno zanima.

"Ne gledam veliko dvobojev, ampak najzanimivejše podrobnosti me še zelo zanimajo. Rezultate pogledam od trikrat do štirikrat na dan. Vesel sem, da me tenis še vedno tako zanima, a igram ga samo še z otroki. S prijateljem se še nisem dogovoril za igranje, ampak sem pogosto na igrišču z otroki. To mi je všeč," je v intervjuju za Tages-Anzeiger.

Kdaj bo sedel v komentatorsko kabino?

Federer je kmalu po končani karieri dejal, da bi ga morda zanimalo komentiranje teniških dvobojev, a je to idejo za zdaj dal na stran. "Sprva sem mislil, da bi bilo super, da bi komentiral dvoboje igralcev, proti katerim sem igral, saj jih najbolje poznam. Vendar se mi je zdelo, da ni pravi čas, da leto po upokojitvi postanem komentator. Mogoče mi bo uspelo nekega dne, morda nikoli," je še povedal eden od najboljših igralcev vseh časov.

