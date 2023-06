Hačanov zaradi poškodbe hrbta brez Wimbledona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Karen Hačanov se je na OP Francije prebil do četrtfinala. Foto: Reuters

Karena Hačanova po poškodbi, ki jo je staknil na odprtem prvenstvu Francije, čaka še nekaj tednov prisilnega počitka, zaradi česar ne bo nastopil v Wimbledonu. Hačanov, sicer 11. nosilec za turnir na sveti travi, je bil na zadnjih treh grand slamih zelo konstanten.

Na odprtem prvenstvu ZDA je izpadel v polfinalu proti Norvežanu Casperju Ruudu, na OP Avstralije je bil prav tako v polfinalu boljši Grk Stefanos Cicipas, na Rolandu Garrosu pa ga je pred nekaj tedni v četrtfinalu premagal poznejši zmagovalec, Srb Novak Đoković.

V Wimbledonu Hačanov ni igral vse od leta 2021, ko je prav tako prišel do četrtfinala. Lani ruski in beloruski igralci in igralke na tretjem grand slamu sezone niso smeli igrati zaradi vpletenosti obeh držav v vojni proti Ukrajini.